Даниэль Андреев продолжает выходить из комы, но на пути встала пневмония

Переживший клиническую смерть Даниэль Андреев продолжает борьбу за возвращение к свету, но на пути возникло новое препятствие – в конце сентября мальчика госпитализировали с пневмонией. Как установили врачи, причиной ее возникновения стали проблемы с работой пищевода, требующие срочной хирургии. Десятилетний сын пхукетской учительницы Людмилы Андреевой с мая находится в коме, но не сдается: мозг постепенно восстанавливает функции, более активными становятся попытки организма самостоятельно дышать. Специалисты из Европы говорят, что у ребенка высоки шансы на возвращение к жизни, но для этого чуда семье Даниэля прямо сейчас нужна финансовая помощь, чтобы устранить причину пневмонии.

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Даниэль Андреев захлебнулся в бассейне у своего дома 2 мая. Изначально врачи были настроены скептично, но Даниэль вот уже пять месяцев опровергает негативные прогнозы, стабильно демонстрируя признаки выхода из комы.

Усилиями огромного числа людей в начале мая Даниэля удалось отправить самолетом в бангкокскую больницу Samitivej Hospital. Именно в столице он стал реагировать на раздражители, двигаться и подавать другие признаки возвращения к жизни.

К июлю состояние улучшилось настолько, что стало возможно возвращение на Пхукет. Родителей полностью подготовили к уходу за сыном, после чего скорая помощь повезла его домой.

«Мы все обязательно вытащим его, поможем и приложим все усилия. Мы справимся», – обращалась тогда Людмила ко всем, кто поддержал борьбу ее сына за жизнь.

Дома Даниэль не только прибавил в моторной активности, но и начал настоящую борьбу с аппаратом искусственного дыхания. Возвращающийся к жизни мозг настаивал, чтобы легкие обеспечивали его кислородом сами.

Именно на фоне этих попыток у ребенка развилась пневмония, которую врачи сначала списали на борьбу с аппаратом, но затем установили, что из-за долгого лежания желудочно-кишечный тракт стал иногда выпускать пищу в область легких. Решить проблему можно хирургической операцией, но на нее нужны деньги.

В последнем открытом обращении Людмила называла всех поддерживающих ее семью только «ангелами», творящими чудо для ее сына. Мать верит, что Даниэль вернется к жизни и сам станет ангелом надежды для других семей, которые доведется проходить через подобное.

«У Дани все получится, он у нас очень сильный и упертый мальчик. Врач-гастроэнтеролог в последней беседе и сам признал, что организм ребенка невероятно сильный. Проблема с пищеводом должна была появиться еще два месяца назад. Но он спортсмен! Даже сейчас, даже с пневмонией, он продолжает просыпаться!» – говорит Людмила.

Собственными усилиями и при поддержке своих ангелов Даниэль уже прошел огромный путь и доказал, что в любой статистике есть место исключению. В группе поддержки Help Daniel верят, что после пяти месяцев борьбы уже не может быть нерешаемых задач.

«Сейчас критически важно собрать средства на хирургию для устранения причины пневмонии. На нее нужно несколько сотен тысяч бат, которых нет ни у кого, но история Дани показывает, что множество небольших пожертвований позволяют достичь невозможного. По этой же причине нам так дорог каждый репост и лайк в соцсетях, ведь чем больше ангелов за спиной Даниэля, тем ближе момент, когда он откроет глаза», – резюмирует группа поддержки Help Daniel.

Поддержать борьбу Даниэля за жизнь можно переводом на счет Людмилы Андреевой в Таиланде:

Bank Name: Bangkok Bank

Account Number: 264-4-690-857

Другие реквизиты собраны на сайтах helpdaniel.ru и helpdaniel.info. Связаться с группой поддержки и предложить любую другую помощь можно через через аккаунты в Telegram, Facebook и Instagram. В частности, семье сейчас очень нужна поддержка в выходе на организации, которые могли бы оказывать системное финансовое содействие на финальном этапе.