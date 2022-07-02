Дальнобойщик погиб в дорожной аварии на севере Пхукета

Фура с фруктами из Патхум-Тхани вылетела с проезжей части и перевернулась на Thepkrasattri Rd. ночью 2 июля. Водитель от полученных травм скончался.

Иккапоп Тхонгтуб

Фура с фруктами из Патхум-Тхани перевернулась на Пхукете, водитель погиб. В полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем в конце 800-километрового рейса рейса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фура с фруктами из Патхум-Тхани перевернулась на Пхукете, водитель погиб. В полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем в конце 800-километрового рейса рейса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фура с фруктами из Патхум-Тхани перевернулась на Пхукете, водитель погиб. В полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем в конце 800-километрового рейса рейса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фура с фруктами из Патхум-Тхани перевернулась на Пхукете, водитель погиб. В полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем в конце 800-километрового рейса рейса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фура с фруктами из Патхум-Тхани перевернулась на Пхукете, водитель погиб. В полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем в конце 800-километрового рейса рейса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фура с фруктами из Патхум-Тхани перевернулась на Пхукете, водитель погиб. В полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем в конце 800-километрового рейса рейса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фура с фруктами из Патхум-Тхани перевернулась на Пхукете, водитель погиб. В полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем в конце 800-километрового рейса рейса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фура с фруктами из Патхум-Тхани перевернулась на Пхукете, водитель погиб. В полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем в конце 800-километрового рейса рейса. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Ниват Тимкет из полиции Таланга сообщил, что информация об аварии на шоссе в Муанг-Мае поступила в участок в районе 3:10. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный тягач с полуприцепом, который вылетел с проезжей части, врезался в мачту электропередач и опрокинулся. К моменту прибытия помощи водитель уже не подавал признаков жизни, медикам больницы Thalang Hospital, куда его доставили, оставалось лишь констатировать смерть.

Полицейские предполагают, что дальнобойщик заснул за рулем на финальном этапе маршрута из Патхум-Тхани на Пхукет. Грузовик перевозил около 800 корзин с фруктами, значительная часть груза в результате аварии оказалась разбросана по окрестностям. Судя по фотографиям с места событий, ДТП также могло вызвать нарушение электроснабжения окрестностей.

Местный житель Вичай Сыбсунтхорн рассказал, что сидел ночью перед телевизором и вдруг услышал громкий грохот, а по дому прошла вибрация, из-за которой на полках начали падать вещи. Выбежав на улицу, он увидел перевернувшийся грузовик и поваленный столб линии электропередач, на котором начинался пожар. В этот момент какой-то другой водитель заглянул в кабину тягача и прокричал, что шофер погиб, после чего сам уехал в места событий.

Престарелая местная жительница Юн Упанан назвала другое время аварии «около 2:00 ночи». Проснувшаяся от грохота 62-летняя женщина также выбежала из дома и увидела грузовик и водителя, заглядывавшего в кабину. О том, что это был за человек, пока ничего не известно.