Дальнейшее смягчение правил въезда определит Сонгкран

Масштабы и темпы дальнейшего смягчения требований к въезжающим в страну туристам определит Сонгкран. Как заявил официальный представитель Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин, решение будет принято с учетом того, произойдет или нет всплеск заражений по итогам праздников.

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Господин Висануйотхин отметил, что члены CCSA «в принципе» согласны с необходимостью более «дружественных» к туристам условий въезда, чтобы привлечь больше отдыхающих. Однако никуда не делись и опасения эпидемиологического характера.

Как пишет Bangkok Post, официальный представитель подчеркнул, что по вопросу отмены ограничений CCSA пришел к принципиальному согласию, но ничего пока не одобрил. Хотя дата следующего предполагаемого смягчения прежняя – май 2022 года.

Господин Висануйотхин отметил, что председательствовавший на встрече CCSA 7 апреля премьер-министр Прают Чан-Оча предложил оценить эпидемиологическую ситуацию после праздников.

«Премьер-министр хочет увидеть цифры, которые будут после Сонгкрана», – заявил официальный представитель CCSA.

Также в расчет будет принят показатель положительных тестов на коронавирус у въезжающих в страну туристов. Пока что эти цифры опасений у Минздрава не вызывали, о чем ведомство неоднократно говорило.

Апрельское смягчение

Bangkok Post пишет, что Таиланд постепенно смягчает условия въезда в страну с ноября прошлого года, чтобы поддержать туристический сектор. При этом газета умалчивает, что смягчаются лишь второстепенные требования, тогда как систему Thailand Pass власти не трогают. В итоге каждый иностранный турист перед поездкой должен проходить сложный процесс получения разрешения на въезд и подтверждения того, что он, к примеру, из своей страны оплатил тестирование на коронавирус на первый и пятый дни пребывания в Таиланде и оформил медицинскую страховку. Требования по тестированию и страховому покрытию при этом время от времени меняются.

С 1 апреля Таиланд в очередной раз изменил параметры, отменив ПЦР-тест перед вылетом, сократив срок карантина и пребывания в «песочнице» до пяти дней, уменьшив размер страхового покрытия до 20 тыс. долл.

В рамках следующего этапе смягчения власти анонсируют уменьшение пакета документов для Thailand Pass (то есть сама система останется), дальнейшее сокращение карантинного периода и новое уменьшение размера требуемого покрытия по страховке.

При этом господин Висануйотхин сам неожиданно признал, что существующие требований не позволяют Таиланду успешно конкурировать с другими странами за зарубежных туристов, о чем неоднократно говорил бизнес.

Добавим, что накануне директор аэропорта Suvarnabhumi (главных воздушных ворот Таиланда) Киттипонг Киттикачорн заявил, что после смягчения требований 1 апреля число ежедневных прибытий из-за рубежа выросло на 66% – с 7 тыс. до 11,6 тыс. При этом количество зарубежных рейсов увеличилось на 2,9% – с 137 до 141. Господин Киттикачорн не пояснил суть этого феномена, хотя гипотетически его можно объяснить колоссально выросшей загрузкой рейсов, которые до этого были полупустыми, а потом резко стали полными.

На Пхукете, впрочем, взрывного роста прибытий не зафиксировали. Официальный отчет Phuket Info Center (официального канала информирования Министерства внутренних дел) по итогам первой недели апреля таков: среднее число ежедневных прибытий за 1-7 апреля – 2823 в день, среднее число ежедневных прибытий за 1-31 марта – 2329 в день. В январе и феврале, идущих в отчете единым периодом, средний показатель составлял 2821 в день. Таким образом апрельское смягчение позволило лишь вернуться к показателям первых двух месяцев.