Цветущее растение номер один для вашего пхукетского сада

Патрик Кэмпбелл рассказывает о гибискусе, который сам он считает оптимальным цветущем растением для пхукетского климата.

12 Мая 2018 10:00:00

Несколько лет назад я написал заметку, в которой поделился своими скромными соображениями о том, какие цветы лучше всего сажать в пхукетском саду. За прошедшие годы я стал старше и, надеюсь, чуточку мудрее, так что имеет смысл попробовать еще раз. Впрочем, критерии отбора растений будут по большей части теми же, что и в первый раз: во-первых, их внешний вид; во-вторых, их выживаемость в климате Пхукета; в-третьих, способность привлекать фауну, такую как птицы, бабочки и пчелы.

Когда речь заходит о тропическом саду, то первым цветком, который, скорее всего, приходит на ум большинству людей, оказывается гибискус. И это действительно первый номер в пхукетском топе. Пожалуй, на острове нет ни единого сада, где бы не росло китайской розы (Rosa sinensis, самого распространенного вида гибискуса) или других представителей этого вида, относящегося к семейству мальвовых.

Красный гибискус – национальный цветок Малайзии, но в декоративных и ритуальных целях его используются во множестве мест: от Бали до Бора-Бора. Гибискус цветет обильно, и на каждом кусте постоянно можно обнаружить немало соцветий. Изначально цветы гибискуса были небольшими, но селекция привела к тому, что современные цветы могут достигать 30 см в диаметре. Цветы имеют форму тромбона и по разнообразию оттенков и расцветок, пожалуй, оставляют позади всех конкурентов. Бывают они не только красными, но и белыми, кремовыми, желтыми, розовыми, пурпурными и другими.

Все из давно выведенных видов гибискуса одинаково хорошо чувствуют себя в климате Пхукет. Нередко кусты гибискуса высаживают таким образом, чтобы их листья и ветви сформировали живую ограду или барьер. Яркие цветы же – дополнительный бонус в сравнении с другими растениями для зеленых изгородей. А особенно в этой роли хороша разновидность гибискуса с пестрыми листьями и небольшими красными и розовыми цветами – она очень стойкая и неприхотливая к качеству почвы.

Минус классического гибискуса заключается в том, что обычно хорошая почва ему все же нужна, равно как обилие солнца. Кроме того, из-за разветвленного стержневого корня растение не очень хорошо чувствует себя в горшках. Кроме того, в отличие от своих родственников Hibiscus mutabilis и Hibiscus schizopetalus, он может подвержен поражению грибком и белой мушкой.

Кстати, о других видах гибискуса. Исходя из личного опыта автора, Hibiscus schizopetalus, который иногда именуют коралловым или японским гибискусом, полностью устойчив к различным заболеваниям. Гибридов на его основе создано намного меньше. Внешне он представляет собой слегка обвисший куст с одиночными алыми или коралловыми цветками, свисающими с длинных, грациозных стеблей. Цветет он не так свободно, как Hibiscus sinensis, но зато может выжить практических в любых условиях.

Hibiscus mutabilis отличается от обоих перечисленных выше видов. Как подсказывает название, его цветы в течение дня «мутируют»: утром они белые, к полудню – розовые, а во второй половине дня – розово-красные. Его розовидные цветы – ценное украшение вашего сада. К тому же, это растение активно развивается, цветет более или менее постоянно и способно выживать в не самой плодородной почве и в условиях полутени.

Первое место гибискуса в пхукетском топе цветущих растений сложно оспорить. Уверен, что среди его разновидностей многие садоводы отдадут свой голос за Rosa sinensis, поскольку визуально у нее просто нет соперников. Hibiscus mutabilis гораздо проще выращивать, но палитра его цветов – от меняющиеся в течение дня белый-розовый-красный. Hibiscus schizopetalus одновременно и вынослив и красив, но цветет не столь обильно.

Если же вас интересует мнение автора, то я бы назвал обязательными все три разновидности, и в мое саду представлен каждый из перечисленных выше гибискусов.

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже около десяти лет. Его сайт: patrickaccampbell.wordpress.com. Электронная почта: drpaccampbelll@gmail.com