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Cтроительство аттракциона Tribhum приостановили на месяц

Запланированное на ноябрь открытие 3D-аттракциона Tribhum в торгово-развлекательном комплексе Central Phuket, судя по всему, не состоится в срок.

Новости Пхукета

6 Октября 2018 09:00:00

На тушение пожара у Central Phuket были брошены 20 пожарных расчетов из Вичита и соседних тамбонов. Фото: Муниципалитеты Чалонга и Вичита
На тушение пожара у Central Phuket были брошены 20 пожарных расчетов из Вичита и соседних тамбонов. Фото: Муниципалитеты Чалонга и Вичита

В прошлую субботу на объекте произошел пожар, после чего муниципалитет Вичита отдал распоряжение закрыть доступ к нему на 30 дней для проведения проверки.

«Территория закрыта для доступа до завершения инспекции муниципалитета. Совместно с полицией мы должны установить, что вызвало пожар», – заявил корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» специалист инженерного департамента муниципалитета Вичита Кумрон Лилерт.

Как пояснил господин Лилерт, указанный выше срок в 30 дней будет отсчитываться со 2 октября. Таким образом возобновить работу на пострадавшем объекте строители смогут не раньше, чем в первых числах ноября.

Сообщение о возгорании у Central Phuket поступило в полицию и экстренные службы около 10:10 утра субботы, 29 сентября. Согласно первоначальной информации, на борьбу с огнем были брошены 20 пожарных расчетов, которые в течение 15 минут «взяли пламя под контроль». В результате пожара никто не пострадал, здание нового крыла Central Phuket повреждений не получило, ущерб был нанесен только одному из элементов Tribhum, представляющему собой рукотворную гору. В качестве вероятной причины возгорания полиция назвала попадание искры на некую горючую поверхность при проведении сварочных работ.

В беседе с The Phuket News и «Новостям Пхукета» господин Лилерт оценил ущерб от пожара в 10 млн бат. Специалист отметил, что возгорание началось на высоте около 10 м над землей, из-за чего пожарная сигнализация не зарегистрировала дым и не сработала.

«Затем огонь распространился вниз и охватил всю постройку. Она горела целиком в течение 20 минут», – заявил он.

По словам господина Линлерта, основным материалом, использовавшимся для постройки сгоревшей искусственной горы, был стеклопластик.

«Но я не могу с уверенностью сказать, какие еще материалы использовались. В настоящий момент я не могу сделать никаких выводов», – добавил он.

Специалист подчеркнул, что «стандарты безопасности в Tribhum соответствовали муниципальным предписаниям», но теперь сотрудникам муниципалитета предстоит проверить все заново. При этом господин Линлерт косвенно дал понять, что инцидент не должен помешать открытию Tribhum в будущем, а задача официальных лиц состоит в том, чтобы убедиться, что аттракцион будет безопасен.

Старший вице-президент Central Phuket Вилайпор Питиманари заявила корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета», что торгово-развлекательный комплекс сейчас работает в обычном режиме.

«Какой-либо подробной информации в большом количестве я предоставить не могу. Прямо сейчас наши сотрудники и полиция совместно работают над установлением причины пожара. Уверена, что они дадут разъяснения в ближайшее время», – заверила госпожа Питиманари.

Капитан полиции Вичита Вирачат Срира также заявил, что не может предоставить информации, поскольку расследование еще не завершено.

«Я работаю над этим расследованием прямо сейчас», – заявил офицер.

Напомним, что последним из крупных пожаров на Пхукете является пожар 2013 года, в ходе которого огнем был полностью уничтожен супермаркет SuperCheap на Thepkrasattri Rd. Согласно официальным данным, в ходе происшествия никто не пострадал и не погиб. Гораздо более трагические последствия имел пожар в помещении дискотеки Tiger, произошедший в 2012 году. В результате происшествия погибли четыре человека и еще 11 получили ранения.

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