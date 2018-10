Cтроительство аттракциона Tribhum приостановили на месяц Запланированное на ноябрь открытие 3D-аттракциона Tribhum в торгово-развлекательном комплексе Central Phuket, судя по всему, не состоится в срок. Новости Пхукета 6 Октября 2018 09:00:00 На тушение пожара у Central Phuket были брошены 20 пожарных расчетов из Вичита и соседних тамбонов. Фото: Муниципалитеты Чалонга и Вичита В прошлую субботу на объекте произошел пожар, после чего муниципалитет Вичита отдал распоряжение закрыть доступ к нему на 30 дней для проведения проверки. «Территория закрыта для доступа до завершения инспекции муниципалитета. Совместно с полицией мы должны установить, что вызвало пожар», – заявил корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» специалист инженерного департамента муниципалитета Вичита Кумрон Лилерт. Как пояснил господин Лилерт, указанный выше срок в 30 дней будет отсчитываться со 2 октября. Таким образом возобновить работу на пострадавшем объекте строители смогут не раньше, чем в первых числах ноября. Сообщение о возгорании у Central Phuket поступило в полицию и экстренные службы около 10:10 утра субботы, 29 сентября. Согласно первоначальной информации, на борьбу с огнем были брошены 20 пожарных расчетов, которые в течение 15 минут «взяли пламя под контроль». В результате пожара никто не пострадал, здание нового крыла Central Phuket повреждений не получило, ущерб был нанесен только одному из элементов Tribhum, представляющему собой рукотворную гору. В качестве вероятной причины возгорания полиция назвала попадание искры на некую горючую поверхность при проведении сварочных работ. В беседе с The Phuket News и «Новостям Пхукета» господин Лилерт оценил ущерб от пожара в 10 млн бат. Специалист отметил, что возгорание началось на высоте около 10 м над землей, из-за чего пожарная сигнализация не зарегистрировала дым и не сработала. «Затем огонь распространился вниз и охватил всю постройку. Она горела целиком в течение 20 минут», – заявил он. По словам господина Линлерта, основным материалом, использовавшимся для постройки сгоревшей искусственной горы, был стеклопластик. «Но я не могу с уверенностью сказать, какие еще материалы использовались. В настоящий момент я не могу сделать никаких выводов», – добавил он. Специалист подчеркнул, что «стандарты безопасности в Tribhum соответствовали муниципальным предписаниям», но теперь сотрудникам муниципалитета предстоит проверить все заново. При этом господин Линлерт косвенно дал понять, что инцидент не должен помешать открытию Tribhum в будущем, а задача официальных лиц состоит в том, чтобы убедиться, что аттракцион будет безопасен. Старший вице-президент Central Phuket Вилайпор Питиманари заявила корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета», что торгово-развлекательный комплекс сейчас работает в обычном режиме. «Какой-либо подробной информации в большом количестве я предоставить не могу. Прямо сейчас наши сотрудники и полиция совместно работают над установлением причины пожара. Уверена, что они дадут разъяснения в ближайшее время», – заверила госпожа Питиманари. Капитан полиции Вичита Вирачат Срира также заявил, что не может предоставить информации, поскольку расследование еще не завершено. «Я работаю над этим расследованием прямо сейчас», – заявил офицер. Напомним, что последним из крупных пожаров на Пхукете является пожар 2013 года, в ходе которого огнем был полностью уничтожен супермаркет SuperCheap на Thepkrasattri Rd. Согласно официальным данным, в ходе происшествия никто не пострадал и не погиб. Гораздо более трагические последствия имел пожар в помещении дискотеки Tiger, произошедший в 2012 году. В результате происшествия погибли четыре человека и еще 11 получили ранения.