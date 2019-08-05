Ctrip разорвала отношения с тайским зоопарком на фоне сообщений о жестоком обращении с животными

Крупнейшая туристическая компания азиатского региона Ctrip прекратила отношения с зоопарком Самут-Пракана (Samutprakan Crocodile Farm and Zoo) на фоне задокументированных на фото и видео фактов жестокого обращения с животными. Соответствующие материалы неоднократно публиковала международная организация Люди за этичное обращение с животными (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA).

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О решении Ctrip перестать продавать билеты в Samutprakan Crocodile Farm and Zoo сообщила 5 июля сама РЕТА. В ответ на запрос редакции The Phuket News о подтверждении информации, представители РЕТА оперативно выслали соответствующее письмо Ctrip, полученное зоозащитной организацией от туристического гиганта.

«Ctrip совершила правильный поступок, когда перестала продавать билеты в это гадкое, оскорбительное, возмутительное, заведение. РЕТА призывает все туристические компании, все еще предлагающие экскурсии в подобные места, последовать примеру Ctrip, продемонстрировавшей сострадание и разумную бизнес-логику, и также удалить из списка своих предложений места, где эксплуатируют животных», – заявил старший вице-президент РЕТА Джейсон Бейкер.

В пресс-релизе РЕТА от 5 августа также указывается, что до Ctrip от продажи билетов в зоопарк Самут-Пракана отказался тайский филиал туркомпании Flying Elephant Travel.

На YouTube-канале РЕТА-Asia еще в начале июня был размещен ролик, снятый в Samutprakan Crocodile Farm and Zoo и иллюстрирующие обращение со слонами в этом зоопарке. Соответствующая статья также размещена на главной странице азиатского сайта РЕТА.

Большая часть видео посвящена слонам, включая слоненка Глуай-Хом, о котором в июне писал журнал National Geographic. РЕТА утверждает, что животные не только содержатся в некомфортных условиях, но и подвергаются принуждению к действию через боль. Кроме слонов, РЕТА обращает внимание на условия содержания и обращение с тиграми, обезьянами и крокодилами.