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Cтавь парус: Долгожданный Leopard 50 дебютирует в Азии

Leopard Catamarans представляет новое поколение катамаранов Leopard, главной идеей в которых является многоплановость и вариативность, а самым ярким выразителем этой идеи выступает Leopard 50.

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11 Января 2019, 09:00 AM

Лодка Leopard 50 была спроектирована на замену Leopard 48, ставшему лидером по продажам за всю историю компании. В партнерстве с Robertson and Caine и Simonis & Voogd Yacht Design мы задаем новый стандарт того, что должно быть в современном круизном катамаране. Азиатский дебют Leopard 50 состоится на Thailand Yacht Show and Rendezvous в Royal Phuket Marina с 10 по 13 января.

Многоплановость Leopard 50 начинается с того, что покупателям предлагаются на выбор две версии лодки – классический хардтоп (Leopard 50P) и первый для катамарана Leopard такого размера вариант с флайбриджем (Leopard 50L).

Leopard 50L идеален для тех, кому нужно больше пространства под солнцем. На его флайбридже обустроена лаундж-зона со столиком и лежаками, также возможно оснащение аудиосистемой и навесом, доступ на флайбридж осуществляется по лестнице, выходящей к кормовому кокпиту. Важное отличие Leopard 50L от других парусных лодок с флабриджем состоит в том, что пассажиры могут перемещаться по нему, не беспокоясь о гике, который находится выше человеческого роста. Кроме того, флайбридж прилегает непосредственно к посту управления лодкой, как на всех катамаранах Leopard.

Leopard 50P расчитан на яхтсменов, которым по душе знакомый хардтоп. Эта версия не имеет флайбриджа и демонстрирует лучшие ходовые характеристики, особенно при комплектации основным парусом с верхней частью квадратной формы и другими скоростными опциями.

Улучшения в экстерьере лодки видны невооруженным глазом, но основная работа, по словам Александра Симониса из Simonis Voogd Desgin, была проделана «под капотом». Речь идет об улучшении «конструктивной геометрии» катамарана и использовании карбоновых элементов, как на гоночных яхтах. В итоге, как говорит Симонис, Leopard 50 обеспечивает максимально достижимое сочетание комфорта, объема полезного пространства и ходовых качеств.

Оба варианта предлагаются в нескольких вариантах компоновки с 4 или 5 каютами и обширным списком опций. Крытый пост управления расположен в классической «приподнятой» позиции по правому борту, обеспечивая безопасность в плавании, благодаря легкому и удобному сообщению между постом, флайбриджем и кормовым кокпитом.

Из кормового кокпита открывается вход в кают-компанию, раздвижные стеклянные двери которой обеспечиваются ощущение неразрывного единства внешнего и внутреннего пространства. Элегантный интерьер кают-компании выполнен в светлых тонах с темно-серыми подчеркивающими элементами. Дизайн создан современным и свежим с прицелом на качество отделки и материалов, а также эргономичную планировку и обилие пространства по вертикали.

Отличительная черта всех новых моделей Leopard – ориентированный прямо по ходу движения диван в кают-компании, удобно сообщающийся с ориентированной в том же направлении кухонной зоной. Часть крыши кают-компании остеклена, а в передней части находится вход в носовой кокпит, отделенный дверью с защитой от непогоды. Будучи наследницей традиций Leopard, новая модель 50 является гимном функциональным открытым пространствам и легкости управления.

Лодку можно приобрести у Leopard Catamarans в частную собственность, также она будет доступна через программу Moorings Yacht Ownership как Moorings 5000. Кроме того Leopard 50 можно будет взять в чартер у Moorings в ряде популярных круизных локаций по всему миру.

Узнать больше о Leopard Catamarans можно у Кита Чотитхамапорна по эл. почте kit.c@thlmarine.com.

 

 

 

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