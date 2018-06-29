CPF отказалась от строительства мясоперерабатывающего завода в Май-Кхао

Жители Май-Кхао победили в противостоянии с продуктовым гигантом Charoen Pokphand Foods (CPF). Вместо планировавшегося мясоперерабатывающего завода компания построит на севере Пхукета хладокомбинат, где мясо будет храниться, но не перерабатываться.

29 Июня 2018 13:19:29

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Решение о корректировке планов было принято по итогам двухчасовой встречи представителей CPF и местных жителей, которые до этого провели акцию протеста против строительства предприятия по переработке свинины. Во встрече также приняли участие представители местных органов власти и Департамента животноводства.

В ходе встречи представители CPF рассказали жителям Май-Кхао, что предприятие планируется построить по международным стандартам организации производства GMP (Good Manufacturing Practice) и оно не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду, однако убедить местное население не смогли.

Представители CPF напомнили, что в ноябре прошлого года уже проводилась аналогичная встреча, и тогда протестов против строительства мясоперерабатывающего завода в Май-Кхао не было.

Тогда руководители компании рассказывали о планах закрыть работавшую в Май-Кхао с 1991 года свиноферму и организовать там предприятие по переработке мяса. На промежуточном этапе планировался цех по забою свиней, но эту идею отвергли.

На последней встрече господин Чао Руангсават из руководства CPF предположил, что, возможно, участвовавшие в ноябрьском мероприятии деревенские старосты не донесли информацию до жителей района.

Как бы то ни было, CPF уже приняла решение о пересмотре планов, готовится подать новую заявку на разрешение на строительство, а также намерена заручиться «формальным разрешением» со стороны местного сообщества.