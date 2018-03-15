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Cпасателей-волонтеров попросили покинуть пляжи Пхукета

Пляжных спасателей, обеспечивающих безопасность туристов на Пхукете на добровольных началах, попросили прекратить работу, ввиду того, что администрация провинции подписала контракт на предоставлении соответствующих услуг с новой компанией.

Новости Пхукета

15 Марта 2018 09:39:16

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информацию о том, что военные попросили спасателей покинуть пляжи, корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердил полковник Санти Сакунтарак, командующий 25-м пехотным полком и являющийся старшим офицером Королевской армии Таиланда на Пхукете.

Полковник Сакунтарак указал, что еще 6 марта военнослужащие под его началом посетили Камалу, чтобы поговорить с местными спасателями о том, что они должны передать обязанности по дежурству у моря сотрудникам бангкокской компании LP Laikhum Co Ltd, с которой заключила контракт административная организация провинции Пхукет (OrBorJor).

Офицер подтвердил, что ему известно о том, что выполнить условия контракта LP Laikhum пока не может, поскольку список нанятых ей спасателей должен быть утвержден OrBorJor. Тем не менее, дежурящим на пляжах спасателям-волонтерам (включая тех, кто заключил индивидуальные контракты с муниципалитетами) уже сообщили, что в их услугах провинция больше не нуждается.

«Эти спасатели на пляже Камала не являются сотрудниками LP Laikhum. Мы просто объяснили им, что им нет необходимости находиться на пляже», – заявил полковник Сакунтарак.

«Необходимо, чтобы LP Laikhum появилась и выполнила свою работу. Эти волонтеры должны уступить пляжи LP Laikhum под ее ответственность, поскольку сами они сотрудниками компании не являются», – добавил офицер.

Полковник подчеркнул, что прямо сейчас официально работающих спасателей на пляжах Пхукета нет, и если подрядчик продолжит игнорировать контракт, договор с ним может быть расторгнут.

«LP Laikhum не предприняла никаких шагов по выполнению обязательств по контракту. Я не имею представления, почему их спасателей нет на пляжах. Я поговорю с исполняющим обязанности главы OrBorJor Пхукета Ватчарином Патомваттанапонгом о спасателях максимально оперативно. Это его обязанность», – заявил полковник Сакунтарак.

Когда «Новости Пхукета» задали вопрос самим спасателям, то те подтвердили, что их обязанности должен принять персонал LP Laikhum Co, но пока этого не произошло.

«Когда истек контракт с Phuket Lifeguard Service, я и мои друзья покинули пляжи, а затем вернулись к работе по контракту с муниципалитетом Патонга. Сейчас за обеспечение дежурства спасателей на пляжах отвечает LP Laikhum, но никто из ее сотрудников-лайфгардов не патрулирует Патонг. Как бы то ни было, пока что я и мои коллеги хотим помочь людям, которые могут попасть в беду. Мы постараемся сделать все, что сможем», – заявил спасатель Сомпрасонг Сэнгчат из Патонга.

Попытки «Новостей Пхукета» связаться с Ватчарином Патомваттанапонгом и получить у него разъяснения успехом не увенчались.

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