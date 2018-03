Cпасателей-волонтеров попросили покинуть пляжи Пхукета Пляжных спасателей, обеспечивающих безопасность туристов на Пхукете на добровольных началах, попросили прекратить работу, ввиду того, что администрация провинции подписала контракт на предоставлении соответствующих услуг с новой компанией. Новости Пхукета 15 Марта 2018 09:39:16 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Информацию о том, что военные попросили спасателей покинуть пляжи, корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердил полковник Санти Сакунтарак, командующий 25-м пехотным полком и являющийся старшим офицером Королевской армии Таиланда на Пхукете. Полковник Сакунтарак указал, что еще 6 марта военнослужащие под его началом посетили Камалу, чтобы поговорить с местными спасателями о том, что они должны передать обязанности по дежурству у моря сотрудникам бангкокской компании LP Laikhum Co Ltd, с которой заключила контракт административная организация провинции Пхукет (OrBorJor). Офицер подтвердил, что ему известно о том, что выполнить условия контракта LP Laikhum пока не может, поскольку список нанятых ей спасателей должен быть утвержден OrBorJor. Тем не менее, дежурящим на пляжах спасателям-волонтерам (включая тех, кто заключил индивидуальные контракты с муниципалитетами) уже сообщили, что в их услугах провинция больше не нуждается. «Эти спасатели на пляже Камала не являются сотрудниками LP Laikhum. Мы просто объяснили им, что им нет необходимости находиться на пляже», – заявил полковник Сакунтарак. «Необходимо, чтобы LP Laikhum появилась и выполнила свою работу. Эти волонтеры должны уступить пляжи LP Laikhum под ее ответственность, поскольку сами они сотрудниками компании не являются», – добавил офицер. Полковник подчеркнул, что прямо сейчас официально работающих спасателей на пляжах Пхукета нет, и если подрядчик продолжит игнорировать контракт, договор с ним может быть расторгнут. «LP Laikhum не предприняла никаких шагов по выполнению обязательств по контракту. Я не имею представления, почему их спасателей нет на пляжах. Я поговорю с исполняющим обязанности главы OrBorJor Пхукета Ватчарином Патомваттанапонгом о спасателях максимально оперативно. Это его обязанность», – заявил полковник Сакунтарак. Когда «Новости Пхукета» задали вопрос самим спасателям, то те подтвердили, что их обязанности должен принять персонал LP Laikhum Co, но пока этого не произошло. «Когда истек контракт с Phuket Lifeguard Service, я и мои друзья покинули пляжи, а затем вернулись к работе по контракту с муниципалитетом Патонга. Сейчас за обеспечение дежурства спасателей на пляжах отвечает LP Laikhum, но никто из ее сотрудников-лайфгардов не патрулирует Патонг. Как бы то ни было, пока что я и мои коллеги хотим помочь людям, которые могут попасть в беду. Мы постараемся сделать все, что сможем», – заявил спасатель Сомпрасонг Сэнгчат из Патонга. Попытки «Новостей Пхукета» связаться с Ватчарином Патомваттанапонгом и получить у него разъяснения успехом не увенчались.