Совет директоров Tesco одобрил сделку по продаже бизнеса компании в Таиланде и Малайзии тайскому конгломерату CP Group. Сумма сделки составит 8 млрд фунтов стерлингов (332,78 млрд бат).

Новости Пхукета

9 Марта 2020, 03:41 PM

CP покупает бизнес Tesco в Таиланде и Малайзии. Фото: Mladen Antonov / AFP

Как указывается в пресс-релизе Tesco Plc, после закрытия сделки 5 млрд фунтов будут распределены среди акционеров в виде особых дивидендов.

Сделка позволит компании «упростить и сфокусировать бизнес, а также вернуть выплатить акционерам значительный доход». Кроме того, руководство Tesсo отмечает снижение долговой нагрузки на компанию.

Продажа бизнеса была единогласно одобрена советом директоров Tesco. Теперь ее должны одобрить акционеры и государственные регулирующие ведомства.

«Я хочу поблагодарить всех коллеги и Tesco Thailand и Tesco Malaysia за приверженность общему делу, профессионализм и качество обслуживания клиентов, благодаря которым был выстроен столь сильный бизнес. Я убежден, что достигнутое с CP Group соглашение предоставляет им прекрасную возможность и дальше идти по пути успеха», – цитируются в пресс-релизе слова гендиректор Tesco Дейва Льюиса.

Британский ритейлер Tesco пришел в Таиланд в 1998 году. Компания работает в стране под брендом Tesco Lotus, местный оператор бизнеса – Ek-Chai Distribution System. Cеть Tesco в Таиланде насчитывает 1,967 торговых точек (по состоянию на 24 августа 2019 года), обслуживая 13 млн покупателей в неделю. Выручка за 2018-2019 финансовый год составила 4,1 млрд фунтов стерлингов.

До 2003 года CP Group владела долей в тайском бизнесе Tesco, но затем продала ее, сконцентрировавшись на развитии сети 7-Eleven (лицензия принадлежит CP All с 1989 года). Также розничный бизнес CP Group в Таиланде включает бренды Fresh Mart и Makro.