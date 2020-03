COVID-19 продолжает усложнять жизнь в Таиланде

Как и ожидалось, во вторник, 17 марта, кабинет министров Таиланда утвердил список ограничений и запретов, направленных на сдерживание COVID-19.

19 Марта 2020, 09:00 AM

Таиланд пока не закрывает границы и рад туристам, но внутри страны уже введен ряд ограничений. Фото: АоТ

Правительство распорядилось отменить все массовые мероприятия, а также приостановить на две недели работу образовательных учреждений, баров и других развлекательных заведений, салонов массажа, стадионов. Ресторанам было предписано проводить тщательную дезинфекцию, но закрыть и их не стали.

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана провел экстренную встречу, в ходе которой обратил внимание именно на закрытие баров и клубов. По словам губернатора, официальное уведомление о необходимости закрыться на 14 дней будет направлено в 300 пхукетских заведений.

«Другие заведения, подпадающие под определение развлекательных мест, также должны закрыться. Нарушителей предписания ждет наказание в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях от 2015 года», – предупредил Пхакапхонг Тавипатана.

Упомянутый закон предусматривает наказание в размере от месяца до года тюрьмы и/или от 10 тыс. до 10 тыс. бат штрафа в зависимости от статьи. При этом закон одновременно предусматривает возможность выплаты компенсаций, если принимаемые в его рамках меры причинили ущерб физическому лицу или частной собственности.

Согласно заявлению господина Тавипатаны, те владельцы бизнеса, которые считают, что их заведения не должны попасть под запрет на работу, могут напрямую обратиться в офис губернатора.

«Однако у них должны быть весомые причины для рассмотрения их случаев в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях от 2015 года», – заявил губернатор.

«Что касается мер поддержки для тех, кого затронут ограничения, то правительство уже приняло многочисленные меры поддержки, так что власти Пхукета будут реализовывать общенациональные меры поддержки, отдельных мер исключительно для Пхукета не будет», – добавил глава провинции.

Решением кабинета министров также было отменено празднование Сонгкрана 13-15 апреля. Праздники перенесут на более поздний срок, ориентировочно, на июль.

Отменены и другие мероприятия. На Пхукете в этот список вошли фестиваль Героинь, воскресная ярмарка на Таланг-Роуд, конкурс Phuket’s Best Burger, мотофестиваль Phuket Bike Week, турнир по тайскому боксу Muay Thai Under The Sky, соревнования по крикету ACST Phuket Cricket Week, благотворительный вечер в честь 10-летия Paresa.

Также кабмин подтвердил, что все путешественники из шести стран повышенного риска – Южной Кореи, Китая, Гонконга, Макао, Италии и Ирана – смогут попасть в страну лишь при наличии медицинских справок, подтверждающих, что они здоровы.

Живущим в стране иностранцам стало сложнее решать визовые вопросы, требующие визитов в посольства и консульства Таиланда за рубежом. В частности, на этой неделе Малайзия полностью закрыла свои границы для иностранных граждан, сделав недоступными посольство в Куала-Лумпуре и консульство в Пенанге.

Поездка в посольство России в Бангкоке трудностей не представляет, но само оно с 18 марта и по 1 мая ввело особый порядок посещения в связи с распространением коронавируса. Запись на консульский прием временно прекращена, для посещения посольства по экстренным вопросам или для получения готовых документов требуется сперва согласовать визит по телефонам +662-234-2012 (консульский отдел) и +6690-403-3645 (дежурный дипломат) или электронной почте consulbkk@gmail.com. Документы на получение виз в Россию принимаются только по предварительному согласованию по телефону.

Вход в консульский отдел осуществляется исключительно в лицевых масках и после санитарной обработки рук антисептическим гелем. Без этого в доступе в посольство может быть отказано.

Кроме того, Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором призвало находящихся за рубежом россиян вернуться на родину, и отметило, что посольства и консульства должны принимать «исчерпывающие меры» для оказания содействия тем, кто решит последовать этому совету.

Добавим, что по состоянию на 17 марта в Таиланде было подтверждено 212 случаев COVID-19, преимущественно в Бангкоке и окрестностях. На Пхукете количество официально зарегистрированных случаев заболевания остается нулевым.