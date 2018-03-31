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Cонгкран в традиционном стиле отпразднуют в Phuket Historical Park в Таланге

Празднование Сонгкрана в традиционном стиле – без водных битв и шумных развлечений – пройдет в этом году в Phuket Historical Park в Таланге, объявила PR-служба администрации Пхукета.

Новости Пхукета

31 Марта 2018 12:52:23

Празднование Сонгкрана год назад в Чернг-Талей. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей
Празднование Сонгкрана год назад в Чернг-Талей. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Приуроченные к Сонгкрану мероприятия в Phuket Historical Park будут продолжаться с 12 по 16 апреля, основные же события запланированы, разумеется, на 13 марта.

В отличие от стихийных уличных празднований, в Историческом парке будет сделан акцент на традиционные элементы Сонгкрана – выражение уважения старшим, подношение даров монахам, получение благословения.

«В центре фестиваля этого года будет идея сохранения тайских традиций празднования Сонгкрана. Водяных пистолетов и обливания водой не будет. Вместо них мы будем использовать традиционные чаши с ароматной водой и лепестками жасмина как выражение истинного духа Сонгкрана. Кроме того, мы приглашаем гостей посетить фестиваль в традиционных тайских костюмах», – сообщила PR-служба администрации провинции.

Семидневная кампания за безопасность на дорогах будет продолжаться с 11 по 17 апреля включительно, как и год назад. Как заявил губернатор Норрапхат Плодтхонг, власти провинции примут меры, чтобы повысить безопасность не только на автодорожном, но и на морском транспорте.

В прошлом году в Сонгкран на дорогах Пхукета погибли четыре человека и не менее 70 пострадали. Подводя итоги семидневной кампании, губернатор тогда заявил о необходимости принять меры, чтобы изменить водительские привычки жителей острова.

«Все эти аварии произошли из-за вождения на высокой скорости, опасного вождения и отсутствия шлемов у мотоциклистов», – говорил губернатор Плодтхонг.

В этом году официальные лица разработали специальную стратегию по повышению безопасности на транспорте в Сонгкран. Как пояснил губернатор, один из ключевых ее элементов – оперативная передача ответственными ведомствами информации обо всех инцидентах, с тем чтобы власти провинции могли корректировать свои действия и защищать людей в течение всего фестиваля.
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