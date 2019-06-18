Colliers: Предложение новых кондо на Пхукете выходит на семилетний максимум

Тайское подразделение консалтинговой компании Colliers International прогнозирует, что предложение на первичном рынке квартир в кондоминиумах на Пхукете достигнет семилетнего максимума в этом году. Согласно отчету Colliers International Thailand, в течение 2019 года покупателям будет предложено свыше 6,2 тыс. новых квартир, что является максимальным объемом предложения с 2012 года.

Новости Пхукета

18 Июня 2019, 10:22 AM

Инфографика: Bangkok Post / Colliers International Thailand

Согласно отчету Colliers International Thailand, ключевые моменты из которого опубликовала сегодня газета Bangkok Post, в первые пять месяцев 2019 года на Пхукете было запущено свыше 10 новых жилых комплексов, имеющих юридический статус кондоминиумов. Суммарный объем предложения в этих проектах составил более 2,7 тыс. квартир. Во второй половине года ожидается запуск еще ряда проектов с суммарным жилым фондом в 3,5 тыс. квартир.

При этом по состоянию на май 2019 года, говорится в отчете Colliers International Thailand, объем нераспроданным квартир на Пхукете превышал 19,7 тыс. единиц в 97 жилых проектах. Общую стоимость этого жилья аналитики компании оценили в 69 млрд бат. Больше всего квартир предлагалось в Таланге (7,2 тыс.), следом располагались Кату (6,5 юнитов) и Ампхе-Мыанг (6 тыс). Уровень реализации предложения по состоянию на май Colliers International Thailand оценивает в 70,8%. Среди зарубежных покупателей пхукетского жилья аналитики компании выделяют граждан Китая и (весьма неожиданно) Франции и Украины.

Как отметил первый заместитель директора Colliers International Thailand Пхаттарачай Тавивонг, последний всплеск предложения на рынке квартир в кондоминиумах был отмечен на Пхукете в 2018 году, тогда как в течение четырех предыдущих лет девелоперы были менее активны.

«Растущий турпоток из-за рубежа и инвестиции частного и государственного секторов подстегивают экономику Пхукета. Это же является драйвером и на рынке кондоминиумов в провинции», – отметил господин Тавивонг.

Наиболее популярны на Пхукете квартиры в ценовом диапазоне от 3 до 5 млн бат, следом располагаются объекты в ценовом диапазоне 1-2 млн бат. Большинство объектов с квартирами данного ценового уровня, по данным Colliers International Thailand, располагаются в районе Пхукет-Тауна (central city), при этом запущены соответствующие жилые комплексы были в пределах пяти последних лет.

Одновременно в Colliers International Thailand отмечают и здоровый уровень продаж в ценовых сегментах 5-7,5 млн бат и от 10 млн и выше.

«Объекты со стоимостью квадратного метра жилья в пределах 80-130 тыс. бат были наиболее популярны в последние два года», – утверждают аналитики фирмы.

Говоря о географии хорошо продающихся объектов, Colliers International Thailand отмечает Сурин, Камалу, Банг-Тао, Най-Харн, Раваи и окрестности ТЦ Central Phuket. При этом аналитики фирмы отмечают, что большинство проектов в этих местах предлагаются инвесторам с гарантией доход от аренды на уровне 5-7% годовых в течение трех лет.

«Эти проекты показали свою популярность у иностранных покупателей. В некоторых из них зарубежными клиентами была полностью выкуплена вся выделенная иностранцам квота на фрихолд, и застройщики предлагали квартиры из тайской квоты на правах лизхолда», – отмечает господин Тавивонг.

В отчете Colliers International Thailand отмечается, что за первые четыре месяца этого года Пхукет принял свыше 6,1 млн туристов, что на 1,4% выше показателя прошлого года. Туристические прибытия из-за рубежа также выросли на 1,4% и составили 4,5 млн человек. Выручка турбизнеса превысила 187,7 млрд бат. Источник информации Colliers International Thailand не указывает.

Общий объем турпотока на Пхукет в прошлом году, согласно данным компании, составил около 14,4 млн, продемонстрировав рост на 2,6% год к году. Туристический сектор принес экономике провинции в 2018 году свыше 477,3 млрд бат.

Среди завершенных в прошлом году масштабных проектов на Пхукете Colliers International Thailand выделяет запуск нового крыла ТЦ Central Phuket, а среди готовящихся – проект Porto de Phuket того же девелопера. При это Central Patong аналитики компании не упоминают.

Зато Colliers International Thailand напоминает о планах The Mall Group по открытию ТЦ Blu Pearl и инициативах в рамках Phuket Smart City, а также о легкой железной дороге, расширении глубоководного порта на мысе Панва и очередном этапе расширения пхукетского аэропорта. Аналитики Colliers International Thailand утверждают, что госкорпорация Ariport of Thailand (AoT) намерена выделать 14 млрд бат на то, чтобы аэропорт «мог обслуживать до 25 млн туристических прибытий в год». Источник этой информации Colliers International Thailand также не указывает.