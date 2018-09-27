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CLUB TROPICANA: Ретро-вечеринка у бассейна в духе 80-х и 90-х

Дата/Время начала: 29 Сентября 2018 13:00:00 - 24 Ноября 2018 19:00:00

Приглашаем на новые субботние ретро-вечеринки у бассейна  Club Tropicana с модой и музыкой 80-х и 90-х. Совершите путешествие на машине времени и окунитесь в атмосферу прошлого под музыку Wham,  Мадонны, Queen, Spice Gils, Duran Duran, Уитни Хьюстон, Bon Jovi, Kool & The Gang, De La Soul, Run DMC и многих других! Веселье в лучах солнца поддержат большие надувные игрушки в бассейне, диско-шары, гигантские кубики рубика, сексуальные танцоры Club Tropicana и живые музыканты.  **Цены на напитки начинаются от 80++ бат. **Цены на еду у бассейна начинаются от 198++ бат. Ловите грув у бассейна каждую субботу в Dream Beach Club!
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Отдел бронирования
Адрес : Dream Beach Club
телефон : 098 048 3500

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