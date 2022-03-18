Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу

Пхукетский Club Med с номерным фондом в 305 единиц располагается на выходящем к морю участке земли площадью 100 рай у пляжа Ката. Район значится среди наиболее сильно пострадавших от вызванного пандемией коронавируса падения туристического потока из-за рубежа. К концу второго года закрытых границ некогда популярное место пришло в запустение и требует серьезных усилий по приведению в прежний вид.
Комментируя возвращение Club Med к работе, вице-губернатор Панапхонг назвал это «отличной возможностью».
«Я верю, что это поднимет пхукетский туризм. Club Med известен по всему миру. Это также косвенно подстегнет Thai Airways к открытию ежедневных рейсов из Бангкока на Пхукет», – заявил заместитель главы провинции.
Вице-губернатор также повторил популярную на острове мантру о том, что, хотя COVID-19 и почти уничтожил туризм, для экологии последние два года стали временем восстановления.
«Можно увидеть невооруженным взглядом, что природа и естественные красоты восстановились и снова стали прекрасны», – заявил вице-губернатор.
Пхукетский Club Med – один из старейших курортных отелей на западном побережье Пхукета. «Гранд Дама» начала принимать гостей еще в 1985 году.
Изначально комплекс занимал 49 рай земли, взятых в лизинг по контракту с административной организацией провинции Пхукет (OrBorJor), поскольку муниципалитет Карона и Ката тогда еще не был создан.
В 2018 продлило срок действия соглашения об аренде земли Club Med (через Holiday Villages Thailand Ltd) еще на 15 лет за 45 млн бат в год.