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Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу

Курортный комплекс Club Med на пляже Ката, входящий в одноименную международную сеть, возобновил работу после более чем двухлетнего перерыва. Официальная церемония открытия с участием вице-губернатора Пичета Панапонга состоялась 16 марта.

Новости Пхукета

18 Марта 2022, 12:00 PM
Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: Club Med Phuket

Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: Club Med Phuket

Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: Club Med Phuket

Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: Club Med Phuket

Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: Club Med Phuket

Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: Club Med Phuket

Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: PR Phuket

Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: PR Phuket

Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: PR Phuket

Club Med Phuket на пляже Ката возобновил работу. Фото: PR Phuket

Пхукетский Club Med с номерным фондом в 305 единиц располагается на выходящем к морю участке земли площадью 100 рай у пляжа Ката. Район значится среди наиболее сильно пострадавших от вызванного пандемией коронавируса падения туристического потока из-за рубежа. К концу второго года закрытых границ некогда популярное место пришло в запустение и требует серьезных усилий по приведению в прежний вид.

Комментируя возвращение Club Med к работе, вице-губернатор Панапхонг назвал это «отличной возможностью».

«Я верю, что это поднимет пхукетский туризм. Club Med известен по всему миру. Это также косвенно подстегнет Thai Airways к открытию ежедневных рейсов из Бангкока на Пхукет», – заявил заместитель главы провинции.

Вице-губернатор также повторил популярную на острове мантру о том, что, хотя COVID-19 и почти уничтожил туризм, для экологии последние два года стали временем восстановления.

«Можно увидеть невооруженным взглядом, что природа и естественные красоты восстановились и снова стали прекрасны», – заявил вице-губернатор.

Пхукетский Club Med – один из старейших курортных отелей на западном побережье Пхукета. «Гранд Дама» начала принимать гостей еще в 1985 году.

Изначально комплекс занимал 49 рай земли, взятых в лизинг по контракту с административной организацией провинции Пхукет (OrBorJor), поскольку муниципалитет Карона и Ката тогда еще не был создан.

В 2018 продлило срок действия соглашения об аренде земли Club Med (через Holiday Villages Thailand Ltd) еще на 15 лет за 45 млн бат в год.

 

 

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