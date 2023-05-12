Циклон Мока несет штормовую погоду на Пхукет

Согласно предупреждению TMD, опубликованному в 17:00 пятницы, циклон Мока движется в сторону Мьянмы из Бенгальского залива и достигнет бирманского побережья 14-15 мая, но погода в Андаманском море будет штормовой с 13 числа.
В связи с циклоном ожидаются обильные дожди по всему Таиланду, от Пхукета и до Исана. Не исключены локальные наводнения в уязвимых районах, в частности, у подножий холмов.
Высота волн в Андаманском море прогнозируется на уровне порядка 2 м и более 2 м непосредственно в зонах штормов. С 13 мая штормовая погода должна стать более ярко выраженной, высоту волн прогнозируют на уровне 2-3 м в среднем и более 3 м в зонах штормов.
«Моряки в Андаманском море и Сиамском заливе должны осуществлять навигацию с осторожностью и избегать грозовых зон. Маломерные суда в верхнем Андаманском море должны оставаться на берегу до 16 мая», – говорится в предупреждении за подписью главы TMD Чомпхари Чомпхурат, опубликованном вчера в 17:00.
В предупреждении DDPM пересказывается этот прогноз метеорологов и приводит список из четырех предписаний, которые необходимо выполнить официальным лицам в связи с приближающейся непогодой.
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Внимательно следить за метеосводками и информировать население об угрозах и рисках, включая возможность обрушения различных конструкций (таких как билборды) от сильного ветра, локальные наводнения и других последствия шторма.
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Принять меры по информированию жителей прибрежных районов об угрозах на море в связи с ветром и волнами. Выпустить предписания для моряков о необходимости соблюдать повышенную осторожность при навигации, рассматривать возможность полного запрета на выход судов в море.
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Организовать круглосуточный прием сообщений от населения и проинформировать жителей подведомственных территорий как об угрозах, так и о том, куда обращаться в случае удара стихии. В качестве каналов связи с DDPM рекомендовать телефон горячей линии 1784, телефон местного офиса 076510098, аккаунт в Line @1784DDPM.
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Быть готовыми к оперативному оказанию помощи пострадавшим в соответствии с установленными протоколами и инструкциями по действиям в чрезвычайных ситуациях.