Циклон Мока несет штормовую погоду на Пхукет

Обещанный первый шторм низкого сезона не пришел на Пхукет в соответствии с прогнозом, но может добраться до острова сегодня или завтра. Вечером 12 мая пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) опубликовал предупреждение о сложных погодных условиях в период с 13 по 16 мая в связи с циклоном Мока, бывшей безымянной зоной низкого атмосферного давления над Бенгальским заливом, о которой говорилось в предупреждениях для операторов морских судов. Метеорологический департамент Таиланда (TMD), который и переквалифицировал зону низкого давления в циклон, уже выпустил в связи с этим несколько предупреждений.

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Согласно предупреждению TMD, опубликованному в 17:00 пятницы, циклон Мока движется в сторону Мьянмы из Бенгальского залива и достигнет бирманского побережья 14-15 мая, но погода в Андаманском море будет штормовой с 13 числа.

В связи с циклоном ожидаются обильные дожди по всему Таиланду, от Пхукета и до Исана. Не исключены локальные наводнения в уязвимых районах, в частности, у подножий холмов.

Высота волн в Андаманском море прогнозируется на уровне порядка 2 м и более 2 м непосредственно в зонах штормов. С 13 мая штормовая погода должна стать более ярко выраженной, высоту волн прогнозируют на уровне 2-3 м в среднем и более 3 м в зонах штормов.

«Моряки в Андаманском море и Сиамском заливе должны осуществлять навигацию с осторожностью и избегать грозовых зон. Маломерные суда в верхнем Андаманском море должны оставаться на берегу до 16 мая», – говорится в предупреждении за подписью главы TMD Чомпхари Чомпхурат, опубликованном вчера в 17:00.

В предупреждении DDPM пересказывается этот прогноз метеорологов и приводит список из четырех предписаний, которые необходимо выполнить официальным лицам в связи с приближающейся непогодой.