ЦИК РФ опубликовал список избирательных участков в Таиланде
В Таиланде голосование на выборах президента РФ пройдет в Бангкоке, в Паттайе и на Пхукете. На Самуи и в Хуа-Хине будет организовано досрочное выездное голосование.
Новости Пхукета
5 Марта 2018 15:53:13
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовало окончательный перечень избирательных участков, где находящиеся в Таиланде граждане России смогут принять участие в выборах президента 18 марта этого года.
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Участок номер 8284. Бангкок. Здание посольство России в Таиланде по адресу 8 Sap Rd., Bangrak, Bangkok.
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Участок номер 8372. Паттайя, Чонбури. Здание Pattaya Exhibition and Convention Hall (пятый этаж, восточное лоббки) на территории отеля Royal Cliff Grand Hotel 353 Phra Tamnuk Rd., Pattaya, Chonburi.
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Участок номер 8380. Патонг, Пхукет. Здание отеля B-lay Tong Phuket по адресу 198 Taveewong Rd. (пляжная дорога в Патонге), Patong, Kathu, Phuket.
Голосование на указанных участках будет проводиться с 8:00 утра до 20:00 вечера по местному времени. Кроме того, на Самуи и в Хуа-Хине будет организовано досрочное выездное голосование. На Самуи можно будет проголосовать с 10:00 до 15:00 пятницы, 16 марта, в почетном консульства России в отеле W Retreat Koh Samui по адресу 4/1, Moo 1, Maenam, Surat Thani, Koh Samui. В Хуа-Хине можно будет проголосовать с 10:00 до 15:00 субботы, 17 марта, в здании Language and Culture Training Centre по адресу: 83/14 Wongchomsin Building, Phetkasem Rd., Hua Hin, Prachuabkirikhan.
«Приглашаем всех граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или временно находящихся в Королевстве Таиланд и достигших на день голосования возраста 18 лет, принять участие в выборах. При себе необходимо иметь действительный заграничный или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации», – обратился ЦИК к россиянам, временно находящимся или постоянно проживающим в Таиланде.
«Основанием для включения в список избирателей гражданина России, находящегося за пределами территории Российской Федерации, является его письменное заявление, поданное не позднее 17 марта 2018 года в соответствующую участковую избирательную комиссию, либо устное обращение, поданное в день голосования 18 марта 2018 года», – напомнил ЦИК.
Всего ЦИК сформировал 382 заграничных избирательных участка в 145 странах мира. Получить справочную информацию можно по телефон «горячей линии» для граждан, проживающих либо находящихся за рубежом, +7(495) 727-20-18. Телефоны посольства РФ в Таиланде – +66 2234-98-24 и +66 2268-11-69.
Напомним, на пост президента России в этот раз претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (59 лет, выдвиженец от Российского общенародного союза); Павел Грудинин (57 лет, выдвиженец от КПРФ); Владимир Жириновский (71 год, выдвиженец от ЛДПР); Владимир Путин (65 лет, самовыдвиженец); Ксения Собчак (36 лет, выдвиженец от Гражданской инициативы); Максим Сурайкин (39 лет, выдвиженец от Коммунистов России); Борис Титов (57 лет, выдвиженец от Партии Роста); Григорий Явлинский (65 лет, выдвиженец от Яблока). Президент избирается на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.