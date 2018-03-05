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ЦИК РФ опубликовал список избирательных участков в Таиланде

В Таиланде голосование на выборах президента РФ пройдет в Бангкоке, в Паттайе и на Пхукете. На Самуи и в Хуа-Хине будет организовано досрочное выездное голосование.

Новости Пхукета

5 Марта 2018 15:53:13

Перед выборами ЦИК выпустил специальную памятку для граждан, планирующих голосовать за рубежом. Скачать ее можно с сайта ЦИК. Фото: «Новости Пхукета»
Перед выборами ЦИК выпустил специальную памятку для граждан, планирующих голосовать за рубежом. Скачать ее можно с сайта ЦИК. Фото: «Новости Пхукета»

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовало окончательный перечень избирательных участков, где находящиеся в Таиланде граждане России смогут принять участие в выборах президента 18 марта этого года.

  1. Участок номер 8284. Бангкок. Здание посольство России в Таиланде по адресу 8 Sap Rd., Bangrak, Bangkok.

  2. Участок номер 8372. Паттайя, Чонбури. Здание Pattaya Exhibition and Convention Hall (пятый этаж, восточное лоббки) на территории отеля Royal Cliff Grand Hotel 353 Phra Tamnuk Rd., Pattaya, Chonburi.

  3. Участок номер 8380. Патонг, Пхукет. Здание отеля B-lay Tong Phuket по адресу 198 Taveewong Rd. (пляжная дорога в Патонге), Patong, Kathu, Phuket.

Голосование на указанных участках будет проводиться с 8:00 утра до 20:00 вечера по местному времени. Кроме того, на Самуи и в Хуа-Хине будет организовано досрочное выездное голосование. На Самуи можно будет проголосовать с 10:00 до 15:00 пятницы, 16 марта, в почетном консульства России в отеле W Retreat Koh Samui по адресу 4/1, Moo 1, Maenam, Surat Thani, Koh Samui. В Хуа-Хине можно будет проголосовать с 10:00 до 15:00 субботы, 17 марта, в здании Language and Culture Training Centre по адресу: 83/14 Wongchomsin Building, Phetkasem Rd., Hua Hin, Prachuabkirikhan.

«Приглашаем всех граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или временно находящихся в Королевстве Таиланд и достигших на день голосования возраста 18 лет, принять участие в выборах. При себе необходимо иметь действительный заграничный или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации», – обратился ЦИК к россиянам, временно находящимся или постоянно проживающим в Таиланде.

«Основанием для включения в список избирателей гражданина России, находящегося за пределами территории Российской Федерации, является его письменное заявление, поданное не позднее 17 марта 2018 года в соответствующую участковую избирательную комиссию, либо устное обращение, поданное в день голосования 18 марта 2018 года», – напомнил ЦИК.

Всего ЦИК сформировал 382 заграничных избирательных участка в 145 странах мира. Получить справочную информацию можно по телефон «горячей линии» для граждан, проживающих либо находящихся за рубежом, +7(495) 727-20-18. Телефоны посольства РФ в Таиланде – +66 2234-98-24 и +66 2268-11-69.

Напомним, на пост президента России в этот раз претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (59 лет, выдвиженец от Российского общенародного союза); Павел Грудинин (57 лет, выдвиженец от КПРФ); Владимир Жириновский (71 год, выдвиженец от ЛДПР); Владимир Путин (65 лет, самовыдвиженец); Ксения Собчак (36 лет, выдвиженец от Гражданской инициативы); Максим Сурайкин (39 лет, выдвиженец от Коммунистов России); Борис Титов (57 лет, выдвиженец от Партии Роста); Григорий Явлинский (65 лет, выдвиженец от Яблока). Президент избирается на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

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