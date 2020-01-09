Чтобы искра была живой: Electrical Marine на Thailand Yacht Show

Electrical Marine предлагает профессиональные услуги по обслуживанию и ремонту яхт, а также установке, замене и перенастройке оборудования. Мы работаем как над простыми запросами на поставку той или иной технической продукции, так и над полным оснащением лодки, включая установку навигационного оборудования, картплоттеров, измерительных приборов, судовых генераторов и других устройств.

Партнерский материал

Electrical Marine базируется в Паклоке, где у компании есть собственный технический комплекс площадью 330 кв. м. Фирма была основана в 1989 и имеет опыт в обслуживании лодок по всему Таиланду и всей Азии, так что вы можете быть уверены в наших знаниях в сфере судового электрооборудования и электроники, а равно и в умении обеспечивать профессиональный сервис.

Владельцем Electrical Marine является Дэмиен Баррет, квалифицированный британский инженер с богатым опытом, у которого любовь к морю органично дополняет профессию. Также в штате компании значатся три квалифицированных техника и шесть сотрудников вспомогательного профиля.

Мы имеем опыт в гарантийном обслуживании оборудования и работаем со всеми основными яхтенными брендами. Также мы постоянно инвестируем в профподготовку сотрудников, чтобы весь штат всегда располагал самыми передовыми знаниями.

ТРЕЙД-ИН

В течение ограниченного времени Electrical Marine предлагает услугу трейд-ин – замену установленного на вашей яхте оборудования на новые системы и решения от американского бренда B&G.

B&G Sailing – ведущий мировой производитель судовой электроники, включая картплоттеры, автопилоты и другие устройства. Electrical Marine предлагает заменить установленные у вас решения B&G на более современные или заменить вашу электронику от другого производителям на устройства, которые используют победители регат.

Опция 1. Если у вас уже стоит и работает система B&G, мы готовы заменить процессоры и дисплей с сохранением ваших старых трансдьюсеров. B&G – единственная компания, системы которой позволяют провести замену других элементов без замены трансдьюсеров.

Опция 2. Если вы являетесь пользователем B&G и хотите заменить MFD, дисплей и картплоттер, а заодно добавить радар, то эта опция для вас.

Опция 3. Замените свою рабочую систему на решение B&G по системе трейд-ин с заменой MFD, радара, трансдьюсеров и другого оборудования.

Опция 1 – скидка 15%. Распространяется на рабочую систему H2, H2000 или H3000.

Опция 2 – скидка 20%. Распространяется на рабочую систему H2, H2000 или H3000.

Опция 3 – скидка 25%. Распространяется на рабочую систему Ray Marine, Furuno, Garmin или другую.

ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ.

ELECTRICAL MARINE CO, LTD

Адрес: 223 Moo 8, Paklok, Thalang, Phuket 83110, Thailand

Тел: + 66 76 510 782, +66 88 765 1832.

Факс: + 66 76 510 782

Сайт: electrical-marine.com

Эл. почта: sales@electrical-marine.com