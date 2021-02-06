Что происходит на музыкальной сцене Пхукета

Энди Тонг Ди рассказывает о том,как изменилась музыкальная сыена Пхукета в условиях пандемии коронавируса.

6 Февраля 2021, 10:25 AM

Энди Тонг Ди с гитарой.

Я прожил на Пхукете десять лет и за это время был свидетелем множества перемен, но ни разу не видел изменений столь серьезных и внезапных, как эффект от пандемии COVID-19. Патонг, Камала, Ката и Карон всегда отличались активной музыкальной жизнью, в основе которой лежали каверы на западные хиты, но сейчас ничего этого нет.

Музыкальная сцена острова переместилась в Пхукет-Таун, который в нынешних условиях оказался популярен среди нового поколения тайских туристов, привлеченных правительственными субсидиями на поездки. Конечно, в городе и раньше было значительное число тайских музыкальных баров, сосредоточенных, в частности, у кольца с морскими коньками и популярных среди тайской публики. Была у местных заведений и преданная аудитория из числа экспатов, приходивших и приходящих как послушать, так и сыграть. Большинство из нас никуда не делись.

В течение следующих месяцев я расскажу вам о развитии музыкальной сцены Пхукета, о популярных заведениях и ключевых личностях. К счастью, музыкальная жизнь восстанавливается после первоначального локдауна, хотя на прежнюю она уже не похожа.

Возьмем, к примеру, упомянутый Пхукет-Таун. Еще до запуска воскресной ярмарки Lard Yai на Thalang Rd. в историческом центре города были известные музыкальные заведения, такие как блюзовый бар Rockin’ Angels, джазовый клуб Music Matters, популярный Timber Hut. С удовольствием могу отметить, что все они пережили кризис.

Одновременно мы видим, как вокруг Thlang Rd. открываются новые музыкальные места. В тайском баре The Column на Takuapa Rd. каждый вечер можно послушать зажигательные тайские баллады. Рядом находится уютный Bebop Bar, идеальный в том случае, если после романтического ужина хочется послушать хороший джаз. Недалеко располагается Michael’s Bar (сейчас носящий название Michelangelo’s Lounge Bar), которым успешно руководит мой хороший друг Дон Маньямели. По моему совет он начал проводить воскресные джазовые джемы, начинающиеся в 17:00 и продолжающиеся до полуночи. Среди местных исполнителей площадка быстро стала популярной.

Также не пропустите гестхаус 43, находящийся прямо на Thalang Rd. Здесь вас ждут местные диджеи, играющие по воскресеньям электронную танцевальную музыку. В этом же заведении можно послушать не стареющего музыканта и радиоведущего Джейсона Уайлдера, исполняющего ремиксы на классику рока 1970-х под современные синкопированные ритмы ударных. Кроме того, здесь зачастую выступают группы из Pastel Bar и сольные исполнители.

Если свернуть на Soi Romanee, то ровно по середине переулка вас будет ждать 346 Guesthouse, где по воскресеньям выступают такие тайские коллективы как The Aod Blues Band, Mary Jane и The Vanguard, исполняющие не только тайские, но и западные песни. Их же иногда можно услышать в Ngor Kaa Key на Thalang Rd., напротив Eleven/Twenty Café.

The Vanguard – один из молодых тайских инди-коллективов, представляющий отдельный интерес. В составе группы присутствует духовая секция, а репертуар включает джаз и фанковые тайские и западные композиции. При этом западная часть репертуара – это отнюдь не привычный «песенник Патонга» из Hotel California, Country Roads и Wonderwall.

Как видите, музыкальная сцена Пхукета становится более креативной и живой, причем на ней уже в меньшей степени доминируют профессиональные музыканты. На сцену вышли любители, которые могут играть то, что хотят, и стремительно заполняют образовавшийся из-за коронавируса вакуум. Одним из драйверов процесса стало падение выручки у баров, которые сейчас просто не могут платить тем, кто музыкой зарабатывает.

Подводя итог, могу сказать, что Пхукет-Таун сейчас быстро прибавляет разнообразия и творческого духа в музыкальном плане, что можно считать исключительно хорошей тенденцией. В своей следующей статье я больше расскажу об этой части городской жизни, которую по мере сил поддерживаю. В перерыве же мы, возможно, увидимся лично в одном из ключевых музыкальных мест Пхукета. Возможно, вы даже застанете меня выступающим.

- Энди Тонг Ди