Чрезвычайное положение в Таиланде продлено до конца июля

Кабинет министров Таиланда принял решение продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц. Согласно вчерашнему (30 июня) решению кабмина, режим чрезвычайного положения будет действовать до 31 июля.

Новости Пхукета

1 Июля 2020, 10:44 AM

Демократические активисты выступают против чрезвычайного положения, но глава правительства утверждает, что единственная его цель – защита людей. Фото: Chanat Katanyu