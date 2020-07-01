Чрезвычайное положение в Таиланде продлено до конца июля

Как пояснила официальный представитель тайского правительства Нарумон Пинйосинват, инициатива о продлении чрезвычайного положения исходила от Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA).
Соответствующее решение было мотивировано тем, что ситуация с коронавирусом по-прежнему остается тяжелой во многих частях мира, пишет Bangkok Post.
В свою очередь глава правительства Прают Чан-Оча в очередной раз подчеркнул, что режим чрезвычайного положения нужен исключительно для защиты людей, а не для того, чтобы обеспечить премьеру какие-либо особые полномочия.
Добавим, что одновременно было объявлено и о переходе к пятой фазе смягчения локдауна, стартовавшей 1 июля. В частности, с сегодняшнего дня могут возобновить работу тайские школы и другие образовательные учреждения. Также разрешено открыться барам, клубам и другим заведениям развлекательного профиля.
Кроме того, с 1 июля Таиланд открыл свои границы для некоторых категорий иностранцев. В частности, въезд разрешен бизнесменам и инвесторам, работающим в стране зарубежным гражданам, иностранцам с тайскими семьями и лицам, направляющимся на лечение. Первых туристов Королевство планирует принять в августе.