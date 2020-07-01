Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Чрезвычайное положение в Таиланде продлено до конца июля

Кабинет министров Таиланда принял решение продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц. Согласно вчерашнему (30 июня) решению кабмина, режим чрезвычайного положения будет действовать до 31 июля.

Новости Пхукета

1 Июля 2020, 10:44 AM
Демократические активисты выступают против чрезвычайного положения, но глава правительства утверждает, что единственная его цель – защита людей. Фото: Chanat Katanyu

Демократические активисты выступают против чрезвычайного положения, но глава правительства утверждает, что единственная его цель – защита людей. Фото: Chanat Katanyu

Как пояснила официальный представитель тайского правительства Нарумон Пинйосинват, инициатива о продлении чрезвычайного положения исходила от Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA).

Соответствующее решение было мотивировано тем, что ситуация с коронавирусом по-прежнему остается тяжелой во многих частях мира, пишет Bangkok Post.

В свою очередь глава правительства Прают Чан-Оча в очередной раз подчеркнул, что режим чрезвычайного положения нужен исключительно для защиты людей, а не для того, чтобы обеспечить премьеру какие-либо особые полномочия.

Добавим, что одновременно было объявлено и о переходе к пятой фазе смягчения локдауна, стартовавшей 1 июля. В частности, с сегодняшнего дня могут возобновить работу тайские школы и другие образовательные учреждения. Также разрешено открыться барам, клубам и другим заведениям развлекательного профиля.

Кроме того, с 1 июля Таиланд открыл свои границы для некоторых категорий иностранцев. В частности, въезд разрешен бизнесменам и инвесторам, работающим в стране зарубежным гражданам, иностранцам с тайскими семьями и лицам, направляющимся на лечение. Первых туристов Королевство планирует принять в августе.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Сразу два четырехдневных нерабочих периода будут в Таиланде в июле
Первые туристы появятся в Таиланде в августе
Таиланд готовится к запуску на орбиту своего первого спутника
Власти Таиланда одобрили переход к четвертой фазе смягчения локдауна
Россиянин арестован при транспортировке марихуаны в Таиланде
Тайским госведомствам запретят проведение мероприятий за рубежом
Таиланд анонсировал новую фазу смягчения локдауна
Власти Таиланда анонсировали тестовую отмену комендантского часа
Россия завершает вывоз своих граждан из Таиланда
Граждане Таиланда разделились в оценке работы премьера
Анонсированы новые вывозные рейсы в РФ из Бангкока и с Пхукета
Власти Таиланда обсуждают открытие баров и концертных площадок
Вывозной рейс «Аэрофлота» забрал из Таиланда свыше 300 россиян
Полная отмена локдауна в Таиланде ожидается 1 июля
Декрет о чрезвычайной ситуации в Таиланде продлен на июнь

 

Thai Residential
Mitsu Tiansin Motors
QSI International School Phuket

 