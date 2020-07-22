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Чрезвычайное положение в Таиланде продлено до конца августа

Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) принял решение продлить действие в стране чрезвычайного положения еще на один месяц, до 31 августа 2020 года.

Новости Пхукета

22 Июля 2020, 02:54 PM
Учения медицинского персонала в Самут-Пракане. Фото: Bangkok Post

Учения медицинского персонала в Самут-Пракане. Фото: Bangkok Post

Официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин объяснил необходимость продления тем,что новый коронавирус продолжает распространяться по миру, при этом Таиланд уже разрешает определенным категориям иностранцев въезд в страну, а также снимает внутренние ограничения.

По словам господина Висануйотхина, Декрет о чрезвычайном положении – является инструментом защиты и решения проблем, пишет Bangkok Post.

«Декрет позволяет мобилизовать гражданских служащих, полицию и военных для эффективной работы. Также Декрет о чрезвычайном положении – это важный инструмент подготовки национального перехода к новой нормальности, когда действовать будут другие законы», – заявил господин Висануйотхин.

Член CCSA и генсек Совета национальной безопасности Сомсак Рунгсита в свою очередь подчеркнул, что продление чрезвычайного положения не предполагает каких-либо новых ограничений.

Напомним, что чрезвычайное положение действует в Таиланде с 26 марта. С этого же момента границы страны фактически закрыты.



 

 

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