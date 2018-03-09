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Cholamark начала продажу RIB’ов с электромоторами

Пхукетский производитель жестко-корпусных надувных лодок (RIB) Cholamark Boat Co Ltd представил новое поколение своей продукции.

Новости Пхукета

14 Марта 2018 12:00:00

Модель Highfield OM 390 с навесным электромотором на 20 л/с.
Модель Highfield OM 390 с навесным электромотором на 20 л/с.

На прошедшей в конце февраля яхтенной выставке Thailand Yacht Show компания презентовала RIB’ы c электрическими навесными моторами Torqeedo, работающими от литий-ионных аккумуляторов. Одна из представленных лодок, кроме того, была оснащена солнечными панелями, от которых питался двигатель. Правда, мощность последнего составляла лишь 3 л/с. Из мощных RIB’ов компания презентовала 7,2-метровую лодку с двумя бензиновыми двигателями на 200 л/с.

«Эта лодка – идеальный выбор для коммерческих операторов, ищущих судно для спасательных операций или операций преследования. Даже на одном двигателе она может развивать скорость в 37 узлов», – заявил основатель и владелец Cholamark Ханс Мартин.

Cholamark была основана на Пхукете в 1989 году. Компания производит собственные надувные лодки (с использованием компонентов и комплектующих известных фирм), а также торгует RIB’ами Highfield. Фабрика компании располагается в Чалонге.

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