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Члены тайского кабмина посетят Пхукет

Члены кабинета министров Таиланда нанесут визит на острова Пхукет и Самуи в начале ноября. Цель поездки – проверки готовности островов к приему зарубежных туристов.

Новости Пхукета

14 Октября 2020, 10:53 AM
Фото: Post Today

Фото: Post Today

Как заявила заместитель официального представителя правительства Ратчада Тханадирек, сперва члены кабмина посетят Самуи (2 ноября), а затем прибудут на Пхукет (3 ноября), пишет Post Today. Министры должны проверить готовность островов к приему зарубежных туристов по специальным туристическим визам (STV).

Стоящие перед ревизорами задачи сформулированы следующим образом:

  1. Поддержать туристическую отрасль в дни коронавирусного кризиса и проверить готовность островов к приему долгосрочных туристов на основании специальных туристических виз (STV).

  2. Способствовать развитию туристических достопримечательностей и продвижению сельскохозяйственной продукции из провинций, находящихся на побережье Андаманского моря.

  3. Для вице-премьера Джурина Лаксанависита. Собрать информацию и ознакомиться с работой провинциальных администраций в провинциях, находящихся на побережье Андаманского моря.

  4. Для председателя Комитета по экономическим мерам в составе CESA Пайлин Чучоттаворн. Ознакомиться с текущим положением дел и требуемыми мерами по стимулированию экономики.

Госпожа Тханадирек также добавила, что члены делегации кабмина получили от главы правительства распоряжение «останавливаться в разных отелях для стимулирования местной экономики».

 

 

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