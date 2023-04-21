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Члена экипажа иностранного судна госпитализирован на Пхукете

Неназванный член экипажа грузового судна Glen, следовавшего из Китая в Бангладеш, был доставлен в пхукетскую больницу вечером 19 апреля, после неотложной ситуации медицинского характера на борту. Согласно данным мониторинговых сервисов, судно по-прежнему стоит на Пхукете, но информация о госпитализированном моряке отсутствует. 

Новости Пхукета

21 Апреля 2023, 11:46 AM
Моряка из экипажа судна-рефрижератора Glen доставили в пхукетскую больницу вечером 19 апреля. Фото: ThaiMECC 3

Моряка из экипажа судна-рефрижератора Glen доставили в пхукетскую больницу вечером 19 апреля. Фото: ThaiMECC 3

Моряка из экипажа судна-рефрижератора Glen доставили в пхукетскую больницу вечером 19 апреля. Фото: ThaiMECC 3

Моряка из экипажа судна-рефрижератора Glen доставили в пхукетскую больницу вечером 19 апреля. Фото: ThaiMECC 3

Моряка из экипажа судна-рефрижератора Glen доставили в пхукетскую больницу вечером 19 апреля. Фото: ThaiMECC 3

Моряка из экипажа судна-рефрижератора Glen доставили в пхукетскую больницу вечером 19 апреля. Фото: ThaiMECC 3

Моряка из экипажа судна-рефрижератора Glen доставили в пхукетскую больницу вечером 19 апреля. Фото: Marine Traffic

Моряка из экипажа судна-рефрижератора Glen доставили в пхукетскую больницу вечером 19 апреля. Фото: Marine Traffic

Капитан судна-рефрижератора Glen, ходящего под флагом государства Сент-Китс и Невис, запросил помощь около 20:15 вечера 19 апреля, сообщил базирующийся на Пхукете третий региональный центр по обеспечению безопасности на море (ThaiMECC 3). Согласно поступившей в центр информации, одному из членов экипажа стало плохо.

Сперва капитан запросил разрешения зайти в глубоководный порт Пхукета на мысе Панва и передать больного моряка врачам. Однако затем планы были пересмотрены, поскольку состояние мужчины не стабилизировалось – у него наблюдалась рвота и он жаловался на боли в животе. В итоге за моряком послали скоростной катер, на котором его доставили на берег, после чего отвезли в больницу административной организации Пхукета (OrBorJor Hospital, PPAO Hospital).

Согласно данным сервисов Marine Traffic и FleetMon, судно Glen сейчас по-прежнему стоит на якоре в районе Phuket Deep Sea Port на мысе Панва. Однако какая-либо свежая информация о госпитализированном моряке отсутствует. Ни его личность, ни национальность неизвестны.

В связи с инцидентом ThaiMECC 3 напомнил, что в случае чрезвычайной ситуации на море можно запросить помощь по телефону 1465. Телефонный номер может быть актуален для семей рыбаков и людей, работающих в морском туризме. Зачастую поисковые операции и оказание помощи начинаются именно после того, как тревогу поднимают родственники попавших в трудную ситуацию моряков, тогда как те сами просто не имеют технической возможности ни с кем связаться.

 

 

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