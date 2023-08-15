Член совета РРАО погиб в аварии у православного храма на Пхукете

Член совета административной организации Пхукета (Phuket OrBorJor, PPAO) погиб в дорожной аварии в Таланге ночью 15 августа. Пикап, за рулем которого находился 51-летний Пайсарн Утаткун, вылетел с дороги неподалеку от православного Храма Святой Троицы на Пхукете. Спасатели сообщили, что нашли мужчину в кабине уже мертвым. Больше в автомобиле никого не было.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о гибели господина Утаткуна, избранного в совет РРАО от четвертого округа Таланга, было опубликовано на странице административной организации Пхукета примерно в 10:30 утра. Сама авария, как уточнила полиция, произошла в районе 2:50 ночи.

Господин Утаткун предыдущим вечером посещал похороны в буддистском храме Wat Khanaen, находящемся в той же части тамбона Тхепкрасаттри, что и храм русский православный храм. Мужчина завез домой других участников церемонии, живших по близости, а по дороге к основному шоссе потерял контроль над пикапом. В полиции полагают, что 51-летний политик заснул за рулем.

Труп был доставлен в морг больницы Vachira Phuket Hospital. Полиция ничего не сказала об обстоятельствах, которые могли сыграть роль в гибели члена РРАО. В частности, неизвестно, был ли он пристегнут и не употреблял ли алкоголь в ходе мероприятий, связанных с похоронами.