Читатели The Phuket News высказались за разделение полос в тоннеле в Чалонге прочными барьерами

На сайте The Phuket News завершился опрос, посвященный организации движения транспорта по недавно открытому тоннелю в Чалонге. Читатели газеты высказались за то, что движение стоит оставить двусторонним, но полосы следует разделить бетонными барьерами, чтобы снизить риск лобовых столкновений в тоннеле.

Новости Пхукета

12 Июня 2019, 11:00 AM

Фото: Phuket Highways Office

Анонсируя открытие тоннеля в Чалонге, глава пхукеткого офиса Департамента скоростных магистралей Сомвонг Лоханут указывал, что, согласно проекту, движение в нем будет двусторонним, но ширина полос в 3,5 м (в соответствии с «международным стандартом») позволит разъезжаться под землей даже большим туристическим автобусам.

При этом, как сразу обратили внимание читатели The Phuket News и подписчики газеты на Facebook, полосы для движения транспорта в тоннеле разделены лишь полуметровыми пластиковыми столбиками, тогда как в тоннеле у Central Festival в качестве разделителя выступают бетонные блоки, а в остальных пхукетских тоннелях движение одностороннее.

В связи с этим редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета» предложила читателям проголосовать за оптимальный, по их мнению, вариант реорганизации движения по новому тоннелю, если, конечно, такая реорганизация кажется аудитории целесообразной.

По итогам опроса существующую схему признали адекватной лишь 10% респондентов. Выбранный ими ответ звучал следующим образом: «Не надо ничего менять. Тоннель уже настолько безопасен, насколько должен быть».

Вдвое большую поддержку получила идея запретить движения по тоннелю крупногабаритному транспорту. В пользу соответствующего ограничения («Запретить всему тяжелому транспорту проезд по тоннелю») высказались 19% участников опроса.

Наиболее же популярным оказалось предложение разделить полосы в тоннеле прочными барьерами. За этот вариант проголосовали 59% респондентов, то есть больше половины всех участников опроса.

Идея сделать движение по тоннелю односторонним получила поддержку 12% респондентов. 3% высказались за движение только с севера на юг, еще 3% за движение только в с юга на север, 6% за движение одном из двух направлений в зависимости от нагрузки в конкретное время суток.

Участие в опросе в общей сложности приняли около тысячи человек. Среди них 71% составляли экспаты, 19% – граждане Таиланда, 10% – гости Пхукета из-за рубежа.

Напомним, официальная сдача тоннеля в эксплуатацию состоялась 31 мая, но работы после этого не закончились. Как пояснил инженер проекта Сомкиет Йимпонг, доделывать тоннель будут около месяца, но только по ночам.

«Это обычная практика для подобных проектов, когда после официальной сдачи объекта в течение примерно месяца производятся небольшие доработки и вносятся некоторые изменения», – заявил корреспонденту «Новостей Пхукета» господин Йимпонг.