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Число жертв пожара в пабе в Чонбури выросло до 21 человека

В бангкокской больнице Lerdsin Hospital скончался пациент из числа лиц, получивших тяжелые ожоги в результате пожара в пабе Mountain B в Чонбури 5 августа. Число погибших выросло до 21 человека.

Новости Пхукета

28 Августа 2022, 09:00 AM
Последствия пожара в пабе Mountain B в Саттхахипе. Фото: Sawang Boriboon Foundation Pattaya

Последствия пожара в пабе Mountain B в Саттхахипе. Фото: Sawang Boriboon Foundation Pattaya

Госпитализированный после пожара мужчина скончался в больнице 27 августа, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на PR-службу администрации провинции Чонбури. Имя и возраст погибшего в публикации не указаны.

Еще 19 человек по-прежнему остаются в больницах Чонбури, Районга, Патхум-Тхани и Бангкока. Семь из них подключены к аппаратам искусственной поддержки дыхания.

Пожар в пабе Mountain B произошел около 1:00 ночи 5 августа, когда в заведении было около 100 человек. Огонь быстро охватил помещение, в частности, стремительно распространившись по горючему звукоизолирующему покрытию.

Владельцу заведения Понгсири Панпрасонгу и его отцу Сомйоту Панпрасонгу («настоящему владельцу», как его называют власти) предъявлены обвинения по двум статьям: 1) халатность, повлекшей за собой гибель людей; 2) работа развлекательного заведения без лицензии.

По состоянию на 19 августа, госпитализированными оставались 25 человек, девять из них находились на аппаратах искусственной поддержки дыхания. Таким образом за последнюю неделю были выписаны пять пострадавших (один скончался, еще 19 по-прежнему в больницах).

 

 

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