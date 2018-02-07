Число жертв пожара на Пхи-Пхи выросло до 9 человек

Не менее 25 зданий были уничтожены или повреждены огнем в результате крупного пожара, произошедшего в плотно застроенной части острова Пхи-Пхи-Дон вечером 6 февраля.

7 Февраля 2018 17:19:33

Как сообщил офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по провинции Краби, пожар начался около 21:40 в October Hostel and Restaurant на Soi Slinky, после чего пламя быстро перекинулось на соседние здания.

В тушении пожара принимали участие как профессиональные пожарные, так и местные жители с туристами. Процесс занял более часа.

По данным на вторую половину дня 7 февраля, в результате пожара пострадали и были госпитализированы девять человек: три тайца, три аргентинца, два бразильца и гражданин Израиля. Аргентинцев и израилитянина к настоящему моменту уже выписали из больницы, однако бразильцы и тайцы оставались под наблюдением медиков.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стала утечка газа из баллона в помещении October Hostel and Restaurant.

На момент подготовки материала на Пхи-Пхи продолжалась расчистка завалов и организация временных мест размещения для туристов, поскольку среди уничтоженных и поврежденных зданий было много небольших гостиниц и гестхаусов.