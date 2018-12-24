Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек

Число погибших в результате цунами в Индонезии превысило 280 человек, количество пострадавших – свыше 1000 человек.

Новости Пхукета

24 Декабря 2018, 09:53 AM
Фото: AFP

Фото: AFP

Обновленные данные о последствиях цунами, обрушевшегося на побережье Индонезии, озвучил сегодня официальный представитель индонезийского национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает ТАСС.

По словам господина Нугрохо, на данный момент 57 человек считаются пропавшими без вести, однако ожидается, что это число может вырасти. Ранее сообщалось о 229 погибших.

Напомним, цунами обрушилось на побережья Явы и Суматры вечером 22 декабря. Волна ударила по Зондскому проливу, разделяющему два острова. По мнению специалистов, волна возникла из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. При этом предупреждение о цунами не объявлялось.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Самолет Lion Air упал в море у побережья Явы
Почти 250 человек отравились «курицей по-тайски» в Киргизии
Консульство Таиланда в Пенанге временно приостанавливает работу со 2 апреля
С декабря Лаос станет для россиян безвизовым на 30 дней, вместо 15
Во Вьетнаме резко возросло число заболеваний денге
Прают Чан-Оча встретится с Дональдом Трампом в июле
Скончался актер Роджер Мур, исполнитель роли Джеймса Бонда
Россия и Таиланд оказались в топе стран с самым дорогим кофе в Starbucks
Четыре человека погибли в результате теракта в Лондоне
В Турции убит российский посол
Дональд Трамп побеждает на выборах президента США
Индия покупает почти 500 российских танков Т-90
В Китае стартовало ежегодное авиашоу
Мир скорбит вместе с Таиландом
Глава ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Короля Таиланда
Dream Beach Club
ZUMA Restaurant
Thailand Yacht Show
777 Beach Condo
Thai Residential
EPL Prediction Competition 2018-2019

 