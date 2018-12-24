Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек

Число погибших в результате цунами в Индонезии превысило 280 человек, количество пострадавших – свыше 1000 человек.

Новости Пхукета

24 Декабря 2018, 09:53 AM

Фото: AFP

Обновленные данные о последствиях цунами, обрушевшегося на побережье Индонезии, озвучил сегодня официальный представитель индонезийского национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает ТАСС.

По словам господина Нугрохо, на данный момент 57 человек считаются пропавшими без вести, однако ожидается, что это число может вырасти. Ранее сообщалось о 229 погибших.

Напомним, цунами обрушилось на побережья Явы и Суматры вечером 22 декабря. Волна ударила по Зондскому проливу, разделяющему два острова. По мнению специалистов, волна возникла из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. При этом предупреждение о цунами не объявлялось.