Число жалоб на водителей в Таиланде выросло за год в 10 раз

О зафиксированном DLT десятикратном росте жалоб сообщило 21 декабря тайское издание Daily News. В своей статье он ссылается на итоговый отчет ведомства за 2022 фискальный год, но ссылки на него не приводит. Найти оригинал документа на сайте DLT также не удалось.
Согласно статистике DLT, за 12 месяцев ведомство получило 93,5 тыс. различных жалоб от одних участников дорожного движения на других. В прошлом году было всего 9 тыс. обращений. В статистику также входят сообщения, полученные властями от пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Причем есть основания полагать, что последние должны составлять заметную часть в общем объеме.
Больше всего обращений касалось водителей такси – 14,2 тыс. случаев. Первая пятерка причин для жалоб на таксистов включала:
- Словесная грубость;
- Опасное вождение;
- Отказ в оказании услуги;
- Использование авто, не зарегистрированного как такси;
- Не использование счетчика.
На втором мест расположились водители бангкокских автобусов, подведомственных Управлению общественного транспорта Бангкока (BMTA). Всего было зарегистрировано 3,8 тыс. жалоб на этих шоферов. Еще 1,6 тыс. добавили кондиционированные автобусы; примерно 1,3 тыс. – автобусы Transport Company Limited (BorKorSor), порядка 800 жалоб – минивэны, небольшие автобусы и другой подобный транспорт. Впрочем, даже в сумме они не дотягивают до такси.
Мототаксисты получили всего 1,1 тыс. жалоб, пишет Daily News. Статистика по другим категориям транспорта в публикации издания отсутствует.
При этом телефонная линия 1584 не является самым популярным каналом для подачи жалоб в DLT. Хотят этот номер указан на каждом такси и другой машине, считающейся общественным транспортом, по числу поступивших жалоб линия 1584 уступает мессенджеру Line и соцсети Facebook.
Всего же у DLT имеется 11 каналов приема жалоб от граждан страны и туристов, включая специальный раздел на сайте http://ins.dlt.go.th/cmpweb, электронную почту dlt_1584complain@hotmail. com, страницу в Facebook (1584 Public Transport Complaints), аккаунт в Line (@1584dlt). Также можно подать жалобу по-старинке – отправив письмо или факс, либо лично явившись в офис DLT. Пхукетское отделение ведомства базируется в Сапан-Хине и носит название Phuket Land Transport Office (PLTO).