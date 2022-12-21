Число жалоб на водителей в Таиланде выросло за год в 10 раз

Число жалоб на поведение водителей на тайских дорогах за год выросло в 10 раз. Такова статистика Департамента наземного транспорта (DLT), основаная на сообщениях, поступивших в ведомство через телефонную горячую линию 1584 и по другим каналам за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года (2022 фискальный год по принятой в Таиланде системе).

Новости Пхукета

21 Декабря 2022, 03:47 PM

Телефон горячей линии DLT по приему жалоб на водителей общественного транспорта и не только – 1584. И хотя официальных данных нет, это номер, наверняка, должен входит в первую десятку самых часто встречающихся на улицах Пхукета. Фото: PR Phuket