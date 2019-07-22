Число зарегистрированных случаев денге в Таиланде приблизилось к 50 тыс

Эпидемиологический департамент (DDC) Министерства здравоохранения Таиланда зарегистрировал с 49,2 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге в 2019 года. Соответствующие данные содержатся в отчете DDC по итогам 27 прошедших с начала года недель.

Новости Пхукета

22 Июля 2019, 09:06 AM

Фото: Минздрав Таиланда / «Новости Пхукета»

Согласно отчету DDC, количество зарегистрированных случаев денге на 52,8% выше, нежели за аналогичный период предыдущего года. Тогда было зарегистрировано 32,2 тыс. случаев заболевания.

В общей сложности от лихорадки в этом году погибло 64 человека. Показатель за аналогичный период предыдущего года – 41 смерть.

На Пхукете с начала 2019 года было зарегистрировано 273 случая денге, количество погибших от лихорадки равно нулю. Наиболее проблемным регионом в плане денге является северо-восток Таиланда. Именно на него приходится большая часть зарегистрированных случаев лихорадки.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью.

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.