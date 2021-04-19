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Число заражений коронавирусом на Пхукете выросло до 208

Официальные лица Пхукета подтверждили факт заражения коронавирусом у жителей всех тамбонов Пхукета. Дольше всех «чистым» оставался район Чернг-Талей, но и там за минувшие выходные было получено 12 положительных тестов.

Новости Пхукета

19 Апреля 2021, 04:46 PM
Вице-губератор Пичет Панапонг. Фото: PR Phuket

Вице-губератор Пичет Панапонг. Фото: PR Phuket

В воскресенье, 18 апреля, Пхукетский офис Минздрава (РРНО) подтвердил обнаружение инфекции в чернг-Талей. Таким образом число жителей с положительными тестами выросло до 208 человек.

Также 18 числа РРНО выпустил карту, на которой отмечены все точки обнаружения заболевания. Впрочем, карта была составленан на основе не неких альтернативных данных. В частности, суммарное число заболевших там указано как 192 человека. По числу положительных тестов на тот момент лидировал Патонг, меньше всего заболевших было выявлено в Паклоке.

  • Патонг- 23 случая

  • Кату -  20

  • Камала - 17

  • Чернг-Талей - 12

  • Вичит -  20

  • Чалонг - 12

  • Карон - 4

  • Рава - 15

  • Талад-Яй (Пхукет-Таун) - 15

  • Талад-Ныа (Пхукет-Таун) - 10

  • Рассада - 12

  • Ко-Кэу - 7

  • Срисунтхорн - 6

  • Паклок - 3

  • Тхепкрасаттри - 5

  • Саку - 9

  • Май-Кхао - 4

Выступая на ежедневном совещании по эпидемиологии, вице-губератор Пичет Панапонг напомнмил, что все лица, прибывающие из «красных зон» (тогда их было 17) должны установить мобильное приложение Mor Chana, и зарегистрироваться на сайте gophuget.com, указав телефон для связи и детали поездки. Также они должны перед данные о поездке в экстренный операционный центр (ЕОС) в тамбоне, где планируют остановиться. При этом, если турист останавливается в отеле, то передать данные может и гостиничный персонал.

Сейчас «красных зон» повышенного контроля в Таиланде 18. В список входят: Бангкок, Чианг-Май, Чонбури, Самут-Пракан, Прачуап-Кхири-Кхан, Самут-Сакхон, Патхум-Тхани, Накхон-Патхом, Пхукет, Накхон-Ратчасима, Нонтхабури, Сонгкхла, Так, Удон-Тхани, Супхан-Бури, Са-Кэу, Районг и Кхон-Кэн.

Лица, прибывающие на Пхукет из других 59 провинций («оранжевых зон) должны лишь установить приложение Mo Chana и зарегистрироваться на gophuget.com.

Добавим. что целый ряд провинций уже ограничили въезд к себе людей с Пхукета. Чтобы избежать каратина нужно иметь свежий отрицатиельный текст на коронавирус или справку о вакцинации.

Также были наложены ограничения на работу опредлеленного бизнеса. Бары и пабы закрыты, в торговых центрах ограничены часы работы, ресторанам запрещено подавать гостям спиртное.

 

 

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