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Число заражений COVID-19 упало до минимума с начала января

В Таиланде продолжает снижаться число регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За 16 мая в стране было зафиксировано 3893 заражения, что является самым низким уровнем с 4 января. Падение по отношению к предыдущему дню составило 1345 случаев. Показатели сейчас примерно в том же диапазоне, что и до начала волны «омикрона».

Новости Пхукета

17 Мая 2022, 05:48 PM
Вакцинационный центр в Нонтхабури. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Вакцинационный центр в Нонтхабури. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Статистика по Пхукету за 16 мая. Изображение: РРНО

Статистика по Пхукету за 16 мая. Изображение: РРНО

Как отмечает Bangkok Post, указанные 3893 заражения – это случаи, подтвержденные методом ПЦР. Еще 2945 положительных анализов были получены в результате АТК. Сумма за 24 часа – 6838 случаев. При этом подавляющее большинство новых заражений – локальные, на долю прибывших из-за рубежа иностранцев приходится всего четыре случая.

Количество погибших за сутки – 38 человек, тогда как днем ранее было 54. Показатель упал ниже отметки в 50 человек впервые с начала марта.

По состоянию на 16 мая медицинскую помощь в связи с заболеванием COVID-19 получали 63,3 тыс. человек (против 66,8 днем ранее), непосредственно в больницах находились 24,3 тыс. (против 24,9 тыс. днем ранее). В полевых госпиталях и хоспителях выздоравливали 10,5 тыс. (против 10,8 тыс.), на дому или в районных общественных центрах изоляции – 28,2 тыс. (против 30,7 тыс.).

Количество пациентов в тяжелом состоянии на 16 мая составляло 1245 человек (против 1271 днем ранее), на искусственной вентиляции легких – 607 человек (против 613).

Лидером по тяжелым случаям является Бангкок с показателем в 121 пациента, следом идут Накхон-Ратчасима, Убон-Ратчатхани, Удон-Тхани и Супхан-Бури (везде меньше сотни).

На Пхукете за 16 мая было зафиксировано 28 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных методом ПЦР (против 32 днем ранее), и 95 положительных АТК-анализов (против 58). Новых смертей зафиксировано не было (всего с начала мая от COVID-19 на Пхукете скончались три человека). Под медицинским наблюдением остается 741 пациент (против 775 днем ранее). Из общего коечного фонда в больницах в 957 мест заняты 89. Количество пациентов красной группы – 18 человек, желтой группы – 323 человека, зеленой группы – 527 человек.



 

 

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