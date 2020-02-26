В Таиланде зафиксировали три новых случая заражения новым китайским коронавирусом. Таким образом общее число выявленных случаев достигло 40, заявил на пресс-конференции 26 февраля постоянный секретарь Минздрава Сукхум Карнчанапимай.

Новости Пхукета

26 Февраля 2020, 01:52 PM

Число зафиксированных случаев COVID-19 в Таиланде выросло до 40. Фото: AFP

Как отметил господин Карнчанапимай, один из заболевших недавно совершил поездку в Японию, однако даже после появления симптомов простуды и обращения в клинику не сообщил об этом врачам, пишет Bangkok Post.

При этом ранее министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракун призывал граждан по возможности воздержаться от поездок за рубеж, а при появлении симптомов простуды обращаться к врачам в течение трех часов.

«Мы вступаем в полномасштабную войну с COVID-19», – констатировал министр.

Добавим, что согласно последнему заявлению вице-губернатора Пхукета Супота Ротрыанга На-Нонгкхая, на острове пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новой пневмонией.

«Туристы могут быть уверены, что у нас безопасно», – добавил он.