Число зафиксированных случаев COVID-19 в Таиланде выросло до 40

Как отметил господин Карнчанапимай, один из заболевших недавно совершил поездку в Японию, однако даже после появления симптомов простуды и обращения в клинику не сообщил об этом врачам, пишет Bangkok Post.
При этом ранее министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракун призывал граждан по возможности воздержаться от поездок за рубеж, а при появлении симптомов простуды обращаться к врачам в течение трех часов.
«Мы вступаем в полномасштабную войну с COVID-19», – констатировал министр.
Добавим, что согласно последнему заявлению вице-губернатора Пхукета Супота Ротрыанга На-Нонгкхая, на острове пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новой пневмонией.
«Туристы могут быть уверены, что у нас безопасно», – добавил он.