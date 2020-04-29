Число заболевших COVID-19 на Пхукете не изменилось за сутки

По состоянию на 13:00 среды, 29 апреля, PR-служба администрации Пхукета так и не опубликовала отчет о ситуации с коронавирусом за предыдущий день. Впрочем, свежие данные уже опубликовал местный офис Минзрава (РРНО).
Согласно данным РРНО, количество выявленных случаев заболевания за сутки не изменилось. Всего на Пхукете подтверждено 214 заражений коронавирусом.
В больницах острова лечение в настоящий момент проходят 38 пациентов с подтвержденным диагнозом, 173 были выписаны. Еще три человека скончались (два пациента умерли от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии).
Количество выздоровевших за прошедшие сутки не изменилось, однако сократилось число людей, находящихся в статусе пациентов под наблюдением и ожидающих результатов анализов на COVID-19. Таких по итогам дня 28 апреля было 40 (против 50 днем ранее).
Оба пациента, умерших от коронавируса на Пхукете, – престарелые люди. В воскресенье, 26 апреля, от коронавируса скончалась 64-летняя жительница Банг-Тао, заболевшая 2 апреля. На следующий день, 27 числа, умерла 63-летняя владелица ресторана в Патонге, впервые обратившая к врачам с повышенной температурой 26 марта.
Состояние еще двух находящихся в больницах пациентов оценивается как тяжелое.