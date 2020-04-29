Число заболевших COVID-19 на Пхукете не изменилось за сутки

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 28 апреля на Пхукете не было выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

29 Апреля 2020, 01:21 PM

PR-cлужба Пхукета пока не опубликовала отчет за 28 апреля, но свежие данные распространил местный офис Минздрава. Фото: РРНО