Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете остается прежним

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (18 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.
В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидают два человека (против 12 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.
Добавим, что в целом по стране за прошедшие сутки был зафиксирован один новый случай COVID-19, при этом пациент заразился за пределами страны, а положительный результат анализа был получен, когда он находился в карантине.
Случаев локальной передачи инфекции нет уже 27 дней. Общее число заразившихся составляет 3,148 человека, скончались 58 заболевших.