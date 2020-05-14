Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете остается неизменным

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам среды, 13 мая, на острове не было выявлено новых случаев заболевания COVID-19. Число зафиксированных случаев остается неизменным с прошлой субботы.

Новости Пхукета

14 Мая 2020, 10:13 AM

В больницах Пхукета остаются 24 пациента с COVID-19. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему (14 мая) отчету официальных лиц, за все время на острове было выявлено 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в настоящий момент проходят 24 пациента с подтвержденным диагнозом (столько же, сколько и днем ранее). Результатов анализов ожидают 68 человек (против 73 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 197 пациента (столько же, сколько и днем ранее).

За все время скончались от COVID-19 три человека: 64-летняя жительница Банг-Тао, 63-летняя владелица кафе из Патонга и 69-летний австралиец-отельер из Кхао-Лака. Еще один пациент с диагностированным вирусом умер от травм, полученных в дорожной аварии. В официальный список погибших от COVID-19 последний пациент не входит.

Добавим, что завтра, 15 мая, официальные лица в Бангкоке должны принять решение о переходе ко второй фазе смягчения локдауна. На повестке дня – открытие со следующей недели трех новых категорий мест, заведений и видов бизнеса.

Первая категория – рестораны и кафетерии в офисных зданиях; ряд заведений в торговых центрах (кроме кинотеатров, фитнеса, боулинга, парков развлечений, выставочных пространств и магазинов по продаже амулетов); магазины розничной и оптовой торговли; салоны красоты (будет расширен спектр услуг).

Вторая категория – студии красоты и центры потери веса; стадионы и спортцентры под открытым небом (без зрителей); ботанические сады, музеи, галереи, библиотеки; салоны массажа ног.

Третья категория – организация встреч (с ограниченным числом участников) и фото- и видеосъемки с ограничением на число людей на площадке.

Официальный представитель CCSA Тависилп Висанайотхин в понедельник подтвердил, что именно три перечисленные выше категории мест, заведений и видов активности будут обсуждаться 15 мая. При этом господин Висанайотхин подчеркнул, что список пока не утвержден, а любое решение властей будет зависеть от того, как именно выполняют санитарные требования те заведения, которые открылись две недели назад в рамках первой фазы смягчения локдауна.