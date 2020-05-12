Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете не изменилось c cубботы

Согласно сегодняшнему (12 мая) отчету официальных лиц, за все время на острове было выявлено 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в настоящий момент проходят 27 пациентов с подтвержденным диагнозом (столько же, сколько и днем ранее). Результатов анализов ожидают 48 человек (против 42 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 194 пациента (столько же, сколько и днем ранее).
За все время скончались от COVID-19 три человека: 64-летняя жительница Банг-Тао, 63-летняя владелица кафе из Патонга и 69-летний австралиец-отельер из Кхао-Лака. Еще один пациент с диагностированным вирусом умер от травм, полученных в дорожной аварии. В официальный список погибших от COVID-19 последний пациент не входит.
Отметим, что в настоящий момент на COVID-19 проверяют сотрудников полиции Патонга, поскольку самым последним заболевшим оказался один из местных полицейских. Коронавирус у 29-летнего мужчины был выявлен 9 мая. Сейчас 24 его коллег уже помещены в карантин в отеле Sleep With Me. «Новости Пхукета» выясняют подробности.