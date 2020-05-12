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Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете не изменилось c cубботы

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам понедельника, 11 мая, на острове не было выявлено новых случаев заболевания COVID-19. В воскресенье новых случаев также зафиксировано не было.

Новости Пхукета

12 Мая 2020, 09:33 AM
Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете не изменилось c cубботы. Фото: Phuket PR Department

Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете не изменилось c cубботы. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему (12 мая) отчету официальных лиц, за все время на острове было выявлено 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в настоящий момент проходят 27 пациентов с подтвержденным диагнозом (столько же, сколько и днем ранее). Результатов анализов ожидают 48 человек (против 42 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 194 пациента (столько же, сколько и днем ранее).

За все время скончались от COVID-19 три человека: 64-летняя жительница Банг-Тао, 63-летняя владелица кафе из Патонга и 69-летний австралиец-отельер из Кхао-Лака. Еще один пациент с диагностированным вирусом умер от травм, полученных в дорожной аварии. В официальный список погибших от COVID-19 последний пациент не входит.

Отметим, что в настоящий момент на COVID-19 проверяют сотрудников полиции Патонга, поскольку самым последним заболевшим оказался один из местных полицейских. Коронавирус у 29-летнего мужчины был выявлен 9 мая. Сейчас 24 его коллег уже помещены в карантин в отеле Sleep With Me. «Новости Пхукета» выясняют подробности.

 

 

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