Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным

Согласно сегодняшнему (15 мая) отчету официальных лиц, за все время на острове было выявлено 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в настоящий момент проходят 24 пациента с подтвержденным диагнозом (столько же, сколько и днем ранее). Результатов анализов ожидают 45 человек (против 68 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 197 пациента (столько же, сколько и днем ранее).
Согласно отчетам официальных лиц, последние четыре случая заражения на Пхукете были зафиксированы в прошлую субботу, 9 мая. Среди заболевших оказался сотрудники полиции Патонга, в связи с чем более двух десятков его коллег были отправлены на карантин, хотя у них тесты дали отрицательный результат.
В четверг, 14 мая, заместитель министра здравоохранения Сутхит Питутеча заявил, что в случае с четырьмя последними пациентами произошла ошибка, ни один из них коронавирусом не заражен. Впрочем, из официальной статистики этих людей удалять не стали. Общее число выявленных случае – по-прежнему 224.
При этом сотрудники полиции Патонга, отправленные в карантин из-за контактов с потенциальным носителем вируса, все же проведут две ближайшие недели в самоизоляции.