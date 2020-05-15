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Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам четверга, 14 мая, на острове не было выявлено новых случаев заболевания COVID-19. Число официально зафиксированных случаев остается на уровне 224. При этом из статистики не стали убирать и четыре случая, которые, как заявил замглавы Минздрава, оказались ложноположительными.

Новости Пхукета

15 Мая 2020, 06:35 PM
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему (15 мая) отчету официальных лиц, за все время на острове было выявлено 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в настоящий момент проходят 24 пациента с подтвержденным диагнозом (столько же, сколько и днем ранее). Результатов анализов ожидают 45 человек (против 68 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 197 пациента (столько же, сколько и днем ранее).

Согласно отчетам официальных лиц, последние четыре случая заражения на Пхукете были зафиксированы в прошлую субботу, 9 мая. Среди заболевших оказался сотрудники полиции Патонга, в связи с чем более двух десятков его коллег были отправлены на карантин, хотя у них тесты дали отрицательный результат.

В четверг, 14 мая, заместитель министра здравоохранения Сутхит Питутеча заявил, что в случае с четырьмя последними пациентами произошла ошибка, ни один из них коронавирусом не заражен. Впрочем, из официальной статистики этих людей удалять не стали. Общее число выявленных случае – по-прежнему 224.

При этом сотрудники полиции Патонга, отправленные в карантин из-за контактов с потенциальным носителем вируса, все же проведут две ближайшие недели в самоизоляции.



 

 

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