Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам четверга, 14 мая, на острове не было выявлено новых случаев заболевания COVID-19. Число официально зафиксированных случаев остается на уровне 224. При этом из статистики не стали убирать и четыре случая, которые, как заявил замглавы Минздрава, оказались ложноположительными.

Новости Пхукета

15 Мая 2020, 06:35 PM

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department