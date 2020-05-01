Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 не изменилось за сутки

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, за все время с появления нового коронавируса на Пхукете было подтверждено 217 заражений коронавирусом.
В общей сложности лечение от COVID-19 в настоящий момент проходят 38 пациентов с подтвержденным диагнозом (за сутки число не изменилось). Состояние двух пациентов оцениваетс как тяжело.
Результатов анализов сейчас ожидают 66 человек (против 76 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 177 пациентов (против 176 днем ранее).
Скончались за все время три человека. Два пациента умерли непосредственно от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии.