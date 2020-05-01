Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 не изменилось за сутки

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за четверг, 30 апреля, на острове не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном сегодня утром (1 мая).

Новости Пхукета

Распределение пациентов с COVID-19 по больницам на конец дня 29 апреля (данные за 30 апреля не учтены). Фото: РРНО

Локации, где были выявлены лица с высоким риском заражения, по постоянию на конец дня 29 апреля (данные за 30 апреля не учтены). Фото: РРНО

Все выявленные случаи COVID-19 на конец дня 29 апреля (данные за 30 апреля не учтены). Фото: РРНО

По состоянию на конец дня 30 апреля на Пхукете было выявлено 217 случаев заболевания COVID-19. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, за все время с появления нового коронавируса на Пхукете было подтверждено 217 заражений коронавирусом.

В общей сложности лечение от COVID-19 в настоящий момент проходят 38 пациентов с подтвержденным диагнозом (за сутки число не изменилось). Состояние двух пациентов оцениваетс как тяжело.

Результатов анализов сейчас ожидают 66 человек (против 76 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 177 пациентов (против 176 днем ранее).

Скончались за все время три человека. Два пациента умерли непосредственно от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии.