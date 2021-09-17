Число смертей от COVID-19 на Пхукете выросло до 48

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил сразу о пяти новых смертях от коронавируса на острове. Данные содержатся в отчете. опубликованном по итогам 16 сентября. Количество новых заболевших за сутки – 236 человека (включая двух туристов из программы Phuket Sandbox). Таким образом общее число выявленных с 3 апреля случае заболевания составило 8062, а смертей – 48.

Новости Пхукета

17 Сентября 2021, 04:49 PM

Фото: PR Phuket

Согласно данным РРНО, из 48 зафиксированных смертей 23 пришлись на последний месяц, причем 15 – на последнюю неделю.

В отчете ведомства, опубликованном 17 сентября, указывается, что из пяти новых погибших четыре человека были лицами старше 60 лет (возрастной разброс – от 67 до 89 лет). В большинстве случаев история вакцинации скончавшихся неизвестна.

В двух случаях (женщина 67 лет и мужчина 38 лет) пациенты имели сопутствующие хронические заболевания. При этом данные два человека были привиты от коронавируса вакцинами AstraZeneca (женщина) и Sinovac (мужчина).

Количество ежедневно выявляемых новых случаев заболевания на Пхукете в последние семь дней стабильно держится на уровне выше 200 (от 230 случаев 11 сентября до 249 случаев 13 сентября, показатели остальных дней находятся между этими цифрами).

По состоянию на конец дня 16 сентября в больницах и различных центрах изоляции находился 3621 человек (прирост на 72 к предыдущему дню). Количество выписанных пациентов за все время третьей волны пандемии – 4595 человек (прирост на 161 к предыдущему дню).

Согласно отчету РРНО, в больницах и других центрах размещения имеется 2162 койки для лиц с диагностированным коронавирусом (минус 380 к предыдущему дню). При этом количество занятых коек за день сократилось с 2266 до 1885. Таким образом заполняемость коечного фонда в настоящий момент составляет 87,19% (против 89,14% днем ранее).

Что касается тяжести симптомов у лиц с диагностированным коронавирусом, то к «красной» группе отнесены 35 человек, к «желтой» – 341, к «зеленой» – 401.

Также РРНО опубликовало обновленные данные (по состоянию на вечер 14 сентября) о количестве выявленных случаев коронавируса в разных районах острова: