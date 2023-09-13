Число смертей на дорогах Пхукета превысило 100 с начала года

Количество погибших в дорожных авариях на Пхукете выросло до 103 человек. Фонд дорожной безопасности в Таиланде (ThaiRSC) зафиксировал сразу четыре смерти за 11 сентября, после чего добавил в общую статистику еще одну за 12 число. В итоге общий показатель стремительно вырос с 98 до 103. На прошедшем 12 сентября совещании по дорожной безопасности Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM Phuket) озвучил еще более высокие цифры – 119 смертей за январь-август, согласно его собственной статистике, которая, впрочем, нигде не публикуется. В ежедневных сводках DDPM о ситуации на Пхукете приводятся данные ThaiRSC.

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Статистика ThaiRSC по смертности в ДТП на Пхукете на утром 13 сентября. Фото: ThaiRSC

Совещание по дорожной безопасности прошло на Пхукете в тот же день, когда ThaiRSC зафиксировал превышение показателя в 100 смертей, причем крайне резкое. Четыре смерти в ДТП в один день – нетипичная статистика для дорог Пхукета, где происходят сотни мелких аварий, но случаи гибели людей все-таки не ежедневные. В среднем ThaiRSC фиксирует одну смерть в два-три дня.

На совещании 12 сентября, проходившем в Phuket Rajabhat University, председательствовал вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, замещающий главу провинции, который готовится к окончанию карьеры на госслужбе в связи с достижением 60-летнего возраста. Также присутствовали начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг и глава DDPM на Пхукете Удомпорн Кан, занимающий пост секретаря провинциального Центра по администрированию вопросов дорожной безопасности на Пхукете.

В сообщении PR Phuket приводится собственная статистика DDPM по смертям на дорогах, озвученная господином Каном и даже превышающий показатели ThaiRSC, хотя во время «Семи дней опасности» происходит наоборот – DDPM по своей системе учета фиксирует меньше инцидентов, чем ThaiRSC по своей.

Озвученные главой DDPM Phuket данные таковы. Средний уровень смертности на дорогах в 2017-2022 годах – 135 в год, что господин Кан справедливо округлил до 11 погибших в месяц, то есть одна смерть раз в три дня.

В 2023 году, как заявил господин Кан, провинция зафиксировала 119 смертей на дорогах за январь-август включительно, что соответствует примерно 15 погибшим в месяц, то есть один человек раз в два дня.

«Для сравнения, за аналогичный период 2022 года была зафиксирована 81 смерть. Таким образом мы видим рост на 38 смертей или 46% до среднего уровня в 15 смертей в месяц», – цитирует PR Phuket господина Кана.

Если перевести слова господина Кана языка процентов на обычный язык – смертность на дорогах Пхукета после возобновления туризма выросла в полтора раза.

Аналогичный тренд фиксирует и ThaiRSC в своей статистике. С 1 января по 12 сентября 2023 года общенациональным Фондом безопасности на дорогах было зарегистрировано 103 смерти в результате ДТП против 73 смертей за аналогичный период 2022 года (+41,1%). Количество госпитализаций за указанный временной отрезок – 15,1 тыс. в этом году против 12,4 тыс. в предыдущем (+21,8%).

При этом нужно отметить, что сейчас цифры «сгладил» низкий сезон. По итогам января-апреля увеличение смертности составляло +56%, увеличение госпитализаций – +58%.

На встрече 12 сентября были повторены привычные тезисы о необходимости анализировать данные и принимать релевантные меры по снижению аварийности и смертности на дорогах.

«Крайне необходимо, чтобы рабочая группа анализировала причины дорожных аварий на территории провинции Пхукета. Данные по ДТП должны изучаться для решения проблем и снижения факторов аварийности, включая поведение водителей, состояние транспортных средств, состояние дорог, погодные и природные условия – все, что отражает реальные факты аварийности в конкретной локации», – цитирует PR Phuket слова господина Кана.

Глава DDPM также подчеркнул, что работа должна вестись на всех уровнях – и провинциальном, и окружном, и районном. Для всех участников процесса выработаны рекомендации по снижению аварийности, направленные на получение конкретных результатов, подчеркнул он.

Возможно, обсуждались и новые решения, но в отчете PR Phuket о них не говорится. В частности, ни слова не сказано о последних инициативах, направленных на повышение безопасности арендующих транспорт туристов. Ранее в этом году анонсировалась стандартизация работы мотопрокатов (и обязать их по мере сил заботиться о безопасности клиентов), а также создание специальной туристической карты дорог Пхукета с указанием точек повышенного риска.