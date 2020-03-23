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Число случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 13

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на острове выросло до 13. Соответствующее заявление губернатор сделал в воскресенье, 22 марта. Также 23 человека проходят проверку на возможное заражение вирусом.

Новости Пхукета

23 Марта 2020, 11:10 AM
Число случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 13, объявил 22 марта губернатор острова. Фото: Phuket PR Department

Число случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 13, объявил 22 марта губернатор острова. Фото: Phuket PR Department

Среди выявленных заболевших значатся несколько иностранцев: семья датчан из трех человек, два туриста из Китая, гражданка Швейцарии, гражданин Канады и мужчина из Малайзии. Все остальные заразившиеся – граждане Таиланда.

Губернатор заверил, что лица, вступавшие в близкий контакт с заразившимися, находятся под наблюдением. К примеру, в случае с бизнесменом из Малайзии, под наблюдением находятся 15 человек. Аналогичные меры приняты в отношении 15 человек, контактировавших с заболевшей гражданкой Швейцарии.

Согласно заявлению господина Тавипатаны, официальные лица усиливаю меры по сдерживанию распространения вируса на Пхукете. В частности, была начата проверка температуры у всех людей, прибывающих на остров на наземном транспорте, а также у тех, кто уезжают на автотранспорте на материк.

«В настоящий момент ситуация не требует повышения уровня угрозы до третьей степени. Впрочем, если будет необходимо, мы усилим меры наблюдения. Пхукет готов позаботиться о заболевших, равно как о своих пхукетских братьях и сестрах», – заявил губернатор.

В общей сложности проверка на коронавируса была проведена в отношении 593 человек. У 13 наличие вируса подтвердилось, у 557 результат был отрицательным. Еще 23 человека ожидают результатов анализов.

 

 

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