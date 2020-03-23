Число случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 13

Среди выявленных заболевших значатся несколько иностранцев: семья датчан из трех человек, два туриста из Китая, гражданка Швейцарии, гражданин Канады и мужчина из Малайзии. Все остальные заразившиеся – граждане Таиланда.
Губернатор заверил, что лица, вступавшие в близкий контакт с заразившимися, находятся под наблюдением. К примеру, в случае с бизнесменом из Малайзии, под наблюдением находятся 15 человек. Аналогичные меры приняты в отношении 15 человек, контактировавших с заболевшей гражданкой Швейцарии.
Согласно заявлению господина Тавипатаны, официальные лица усиливаю меры по сдерживанию распространения вируса на Пхукете. В частности, была начата проверка температуры у всех людей, прибывающих на остров на наземном транспорте, а также у тех, кто уезжают на автотранспорте на материк.
«В настоящий момент ситуация не требует повышения уровня угрозы до третьей степени. Впрочем, если будет необходимо, мы усилим меры наблюдения. Пхукет готов позаботиться о заболевших, равно как о своих пхукетских братьях и сестрах», – заявил губернатор.
В общей сложности проверка на коронавируса была проведена в отношении 593 человек. У 13 наличие вируса подтвердилось, у 557 результат был отрицательным. Еще 23 человека ожидают результатов анализов.