Число случаев COVID-19 на Пхукете превысило 1 тысячу

По итогам среды, 28 июля, количество зарегистрированных на Пхукете случаев COVID-19 в рамках третьей волны (с апреля) составило 1023 человека. Соответствующую информацию распространил местный офис Минздрава (РРНО).

Новости Пхукета

Непосредственно 28 июля было выявлено 24 новых случая заражения среди жителей острова, также положительные анализы сдал один турист, прибывший на остров по программе Phuket Sandbox. Кроме того, трое зараженных были доставлены в больницы Пхукета в рамках программы по эвакуации заболевших жителей острова из других провинций.

Всего за последние семь дней было зафиксировано 160 «местных» заражений:

22 июля - 18 случаев

23 июля - 18 случаев

24 июля - 11 случаев

25 июля - 28 случаев

26 июля - 23 случаев

27 июля - 38 случаев

28 июля - 24 случаев

Общее число случаев заражения среди участников программы Phuket Sandbox с начала ее старта – 29 человек. В рамках кампании Bring Phuket People Home на остров доставлены 18 человек.

По состоянию на конец дня 28 июля в больницах Пхукета оставались 241 пациента с диагнозом COVID-19, выписаны были 808, общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции – 11 человек. Последние две смерти были зафиксированы 25 и 26 июля.

Общее число туристов, принятых в рамках программы Phuket Sandbox, составило 14,4 тыс. Непосредственно 364 человека прилетели 28 июля (остров принял один рейс Qatar Airways, один рейс El Al, два рейса Singapore Airlines и один частный самолет).