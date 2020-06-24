Число случаев COVID-19 на Пхукете остается неизменным

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам вторника, 23 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

24 Июня 2020, 01:17 PM

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department