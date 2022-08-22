Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Число рейсов между Китаем и Таиландом может вырасти в пять раз с сентября

Число авиарейсов между Китаем и Таиландом может увеличиться в пять раз уже в сентября. Впрочем, в качестве пассажиров пока видятся не туристы, а бизнес-путешественники и лица с неотложными делами в одной из стран.

Новости Пхукета

22 Августа 2022, 11:36 AM
Согласно заявлению СААТ, увеличить число рейсов предложила сама китайская сторона. Фото: NNT

Согласно заявлению СААТ, увеличить число рейсов предложила сама китайская сторона. Фото: NNT

О планах по активизации авиасообщения сообщило 22 августа тайское государственное новостное агентство NNT. По его информации, Управление гражданской авиации Китая (СААС) обратилось к Управлению гражданской авиации Таиланда (СААТ) с предложением увеличить число рейсов с нышешних трех до 15 в неделю, а также запросило список тайских авиакомпаний, заинтересованных в полетах в Китай, чтобы аэропорты КНР могли подготовиться.

NNT сообщает, что СААТ уже провела встречу с воздушными перевозчиками для оценки уровня их заинтересованность. На основании собранных данных в течение этой неделе китайской стороне будет подан план полетов.

«СААТ признает, что Китай все еще сохраняет жесткие меры эпидемиологического контроля, и дополнительные рейсы будут в приоритете для бизнес-поездок и необходимых путешествий между двумя странами. Однако СААТ утверждает, что тайские власти готовятся к росту прибытий из Китай, когда страна смягчит ограничения на поездки», – пишет NNT.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд ждет 7,5 млн иностранцев во втором полугодии после 2,12 млн в первом
Таиланд обсуждает привлечение иностранцев за счет права на рай земли
Срок пребывания по безвизу и визам по прибытию продлят с октября
Турецкая авиакомпания MGA анонсировала рейсы из России в Таиланд
Бангкок возглавил рейтинг самых популярных направлений на Agoda
В Банке Таиланда ожидают роста экономики на 3,6% в этом году вместо 3,3%
Таксистов практически освободили от транспортного налога на год
Лапша быстрого приготовления может подорожать на треть
Министр туризма высказался за Full Moon Party до 4 утра
Турбизнес Пхукета продолжает держаться на Индии
Банк Таиланда впервые за несколько лет повысил учетную ставку
Lotus’s планирует 70-80 новых магазинов до конца года
Таиланд может поднять МРОТ на 5-8% уже в этом году
Минтуризма готово предложить CCSA продлить работу баров и клубов до 4:00 утра
Работники сферы развлечений требуют мер против иностранцев

 

QSI International School Phuket
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET

 