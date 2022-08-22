Число рейсов между Китаем и Таиландом может вырасти в пять раз с сентября

Число авиарейсов между Китаем и Таиландом может увеличиться в пять раз уже в сентября. Впрочем, в качестве пассажиров пока видятся не туристы, а бизнес-путешественники и лица с неотложными делами в одной из стран.

Новости Пхукета

22 Августа 2022, 11:36 AM

Согласно заявлению СААТ, увеличить число рейсов предложила сама китайская сторона. Фото: NNT

О планах по активизации авиасообщения сообщило 22 августа тайское государственное новостное агентство NNT. По его информации, Управление гражданской авиации Китая (СААС) обратилось к Управлению гражданской авиации Таиланда (СААТ) с предложением увеличить число рейсов с нышешних трех до 15 в неделю, а также запросило список тайских авиакомпаний, заинтересованных в полетах в Китай, чтобы аэропорты КНР могли подготовиться.

NNT сообщает, что СААТ уже провела встречу с воздушными перевозчиками для оценки уровня их заинтересованность. На основании собранных данных в течение этой неделе китайской стороне будет подан план полетов.

«СААТ признает, что Китай все еще сохраняет жесткие меры эпидемиологического контроля, и дополнительные рейсы будут в приоритете для бизнес-поездок и необходимых путешествий между двумя странами. Однако СААТ утверждает, что тайские власти готовятся к росту прибытий из Китай, когда страна смягчит ограничения на поездки», – пишет NNT.