Число прибытий в аэропорт Пхукета в 2019 году ожидается на уровне прудыдущего года

После двух кварталов спада входящий пассажиропоток в пхукетском аэропорту начал расти, обеспечив итогам 12 месяцев 2019 года общее число прибытий на уровне предыдущего года. Соответствующая оценка содержится в свежей версии отчета Phuket Hotel Market Update, опубликованной Биллом Барнеттом и C9 Hotelworks.

Новости Пхукета

25 Января 2020, 09:00 AM

Фото: C9 Hotelworks

Согласно данным господина Барнетта, в первом и втором кварталах 2019 года прибытия демонстрировали спад на 4% и 7% соответственно, в третьем и четвертом – рост на 3% и 8%.

«В целом пассажирские прибытия по итогам 2019 года будут схожи с показателем 2018 года. Общее число прибытий в аэропорт Пхукета в 2019 году прогнозируется на уровне 9,1 млн, притом что в декабре рост показателя составил 8% год к году», – говорит Билл Барнетт. Лидерами остались Китай и Россия с показателями в 1,9 млн и 610,9 тыс. прибытий соответственно.

С сообщениями в прессе о том, что отели Пхукета стоят полупустыми, управляющий директор C9 Hotelworks не согласен. По его данным, заполняемость гостиниц составляет около 70%. Сокращение уровня заполняемости отелей, стоимости размещения и средней выручки с одного номера господин Барнетт связывает с ростом конкуренции между региональными курортами и укреплением тайского бата. На фоне роста числа прибытий во втором полугодии специалист оценивает итоговую среднюю заполняемость отелей в 2019 году на уровне 72%, что всего лишь на 3% ниже показателя предыдущего года. При этом средняя стоимость размещения упала по сравнению с прошлым годом на 6%, а выручка с одного номера – на 10%.

Согласно прогнозам Билла Барнетта, в 2020 году на Пхукете откроется 21 новый отель с суммарным номерным фондом в 5 тыс. единиц, что приведет к общему увеличению предложения на 6%. Большинство из готовящихся к открытию отелю относятся к верхнему и среднему ценовому сегменту.