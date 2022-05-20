Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Число прибытий на Пхукет из Индии превысило 12 тыс. с начала мая

Индия уверенно лидирует среди страновых рынков по числу прибытий на Пхукет. Согласно данным Иммиграционного бюро, через международный аэропорт острова уже прошли более 12 тыс. пассажиров с индийскими паспортами.

Новости Пхукета

20 Мая 2022, 10:00 AM
Если судить по данным офиса Иммиграционного бюро в аэропорту, роль китайских и российских туристов на себя взяли индусы. Впрочем, о такой перспективе говорилось еще до пандемии. Изображение: Phuket Info Center

Если судить по данным офиса Иммиграционного бюро в аэропорту, роль китайских и российских туристов на себя взяли индусы. Впрочем, о такой перспективе говорилось еще до пандемии. Изображение: Phuket Info Center

В опубликованном 19 мая отчете Phuket Reopening Daily Report первая пятерка стран по числу прибытия выглядит следующим образом:

  • Индия – 12200 человек;
  • Австралия – 4951;
  • Сингапур – 3615;
  • Великобритания – 3361;
  • Россия – 2389;
  • Германия 2039;
  • Малайзия 1985;
  • США 1774;
  • Саудовская Аравия – 1715;
  • ОАЭ 1306.

Количество тайских прибытий международными рейсами (с прохождением паспортного контроля) составляет 1054.

При этом отчетность Иммиграционного бюро указывает на то, что прогноз официальных лиц относительно резкого увеличения турпотока после замены с 1 мая программ Test & Go и Sandbox на схему No Quarantine, до сих пор не сбылись. В первый день действия новых правил гендиректор аэропорта Мончай Танод говорил, что ежедневный поток зарубежных прибытий должен быть выше 5 тыс. в сутки. На деле Иммиграционное бюро пока зафиксировало максимум в 3542 прибытия 13 мая.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В Пхукет-Тауне провели антимоскитную обработку школ
Часть тамбона Чернг-Талей останется 23 мая без света
Власти Пхукета ожидают активизации наркоторговли на фоне восстановления туризма
Часть Ката временно останется без света 20 мая
Фестиваль Aqua Lumina стартует 20 мая на Най-Харне
Полиция вернулась к делу о групповом унижении девушки, перенесшей полиомиелит
Отключение электричества запланировано на северо-востоке Пхукета
На Пхукете почтили память губернатора Ко Сим Би
Пхукет получил 2,3 тонны личи с севера Таиланда
Спасатели Kusoldharm почтили своего божественного покровителя
Найденную в джунглях Барбару Ланге перевели в Bangkok Hospital, туристка идет на поправку
На Най-Харне прочистили канал, ведущий от озера к морю
Аквапарк Andamanda проинспектировали перед открытием
Турист погиб в результате падения с 11 этажа в Патонге
Часть Раваи останется без электричества 19 мая

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 