Число прибытий на Пхукет из Индии превысило 12 тыс. с начала мая

В опубликованном 19 мая отчете Phuket Reopening Daily Report первая пятерка стран по числу прибытия выглядит следующим образом:
- Индия – 12200 человек;
- Австралия – 4951;
- Сингапур – 3615;
- Великобритания – 3361;
- Россия – 2389;
- Германия – 2039;
- Малайзия – 1985;
- США – 1774;
- Саудовская Аравия – 1715;
- ОАЭ – 1306.
Количество тайских прибытий международными рейсами (с прохождением паспортного контроля) составляет 1054.
При этом отчетность Иммиграционного бюро указывает на то, что прогноз официальных лиц относительно резкого увеличения турпотока после замены с 1 мая программ Test & Go и Sandbox на схему No Quarantine, до сих пор не сбылись. В первый день действия новых правил гендиректор аэропорта Мончай Танод говорил, что ежедневный поток зарубежных прибытий должен быть выше 5 тыс. в сутки. На деле Иммиграционное бюро пока зафиксировало максимум в 3542 прибытия 13 мая.