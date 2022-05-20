Число прибытий на Пхукет из Индии превысило 12 тыс. с начала мая

Индия уверенно лидирует среди страновых рынков по числу прибытий на Пхукет. Согласно данным Иммиграционного бюро, через международный аэропорт острова уже прошли более 12 тыс. пассажиров с индийскими паспортами.

Новости Пхукета

20 Мая 2022, 10:00 AM

Если судить по данным офиса Иммиграционного бюро в аэропорту, роль китайских и российских туристов на себя взяли индусы. Впрочем, о такой перспективе говорилось еще до пандемии. Изображение: Phuket Info Center