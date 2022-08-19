Число погибших в пожаре в Чонбури выросло до 20 человек

В больнице Chonburi Hospital скончался еще один пациент из числа посетителей сгоревшего 5 августа паба Mountain B. Таким образом число погибших выросло до 20 человек.

Новости Пхукета

20 Августа 2022, 09:00 AM

Спасатели в пабе Mountain B после пожара. Фото: Sawang Boriboon Rescue Foundation

В пятницу, 19 августа, врачи Chon Buri Hospital констатировали смерть 50-летнего Папхона Боворнсувана, получившего критические ожоги в результате пожара две недели назад и все это время находившегося в больнице, пишет Bangkok Post.

Мужчине удалось самостоятельно выбраться из паба, однако он успел настолько сильно обгореть, что врачи не смогли его спасти. Сразу после инцидента его доставили в Sattahip Hospital, а затем перевели в Chon Buri Hospital.

Брат погибшего рассказал, что, когда господин Боворнсуван был еще жив, его семья получила 30 тыс. бат компенсации от владельца паба. Также родственники могут рассчитывать на компенсацию от государства. Семьи предыдущих жертв 19 августа получили из рук министра юстиции Сомсака Тхепсутхина по 110 тыс.

Средства были взяты из государственного фонда, предназначенного для выплаты компенсация жертвам уголовных преступлений, а по факту пожара было возбуждено именно уголовное дело. Владельцам паба Понгсири Панпрасонгу и его отцу Сомйоту Панпрасонгу («настоящему владельцу») предъявлены обвинения в халатности, повлекшей за собой гибель людей, и осуществлении деятельности развлекательного заведения без лицензии.

Как уточняет Bangkok Post, в момент пожара в Mountain B находились около 100 человек, 13 погибли на месте, 42 получили ожоги различных степеней тяжести, семь из них скончались за следующие две недели в больницах.

По состоянию на 19 августа госпитализированными оставались 25 человек, находившиеся в 17 медицинских учреждениях Чонбури, Районга, Патхум-Тхани и Бангкока. Девять из них были в тяжелом состоянии и находились на аппаратах искусственной поддержки дыхания, сообщила PR-служба провинции Чонбури. Выписаны за все время были 10 госпитализированных.