Число погибших в пабе Mountain B выросло до 18 человек

Как сообщает газета Bangkok Post, смерть 17-летней Сириван «Майнд» Вонгсук была зафиксирована в 21:14 вечера. Ранее от полученных травм скончалась ее старшая сестра, младшая находится на искусственной вентиляции легких без сознания.
Пожар в пабе Mountain B в Саттхахипе произошел около 1:00 ночи 5 августа, в этот момент в заведении находились в районе 100 человек. 13 погибли на месте событий, еще пять – в течение последней недели в больницах. Как уточняет Bangkok Post, сейчас в медицинских учреждениях остаются 28 пострадавших, 11 из них – с серьезными травмами на искусственной вентиляции легких.