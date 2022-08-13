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Число погибших в пабе Mountain B выросло до 18 человек

Девушка-подросток, получившая серьезные травмы при пожаре в пабе Mountain B в Чонбури и находившаяся в университетской больнице Thammasat University Hospital в Патхум-Тхани, скончалась 12 августа. Таким образом число погибших поднялось до 18 человек.

Новости Пхукета

13 Августа 2022, 12:31 PM
Паб Mountain B после пожара. Фото: @sawangrojana Sattahip rescue / Facebook

Паб Mountain B после пожара. Фото: @sawangrojana Sattahip rescue / Facebook

Как сообщает газета Bangkok Post, смерть 17-летней Сириван «Майнд» Вонгсук была зафиксирована в 21:14 вечера. Ранее от полученных травм скончалась ее старшая сестра, младшая находится на искусственной вентиляции легких без сознания.

Пожар в пабе Mountain B в Саттхахипе произошел около 1:00 ночи 5 августа, в этот момент в заведении находились в районе 100 человек. 13 погибли на месте событий, еще пять – в течение последней недели в больницах. Как уточняет Bangkok Post, сейчас в медицинских учреждениях остаются 28 пострадавших, 11 из них – с серьезными травмами на искусственной вентиляции легких.

 

 

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